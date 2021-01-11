港鐵大學站外今午有黑衣人撥灑白色粉末1保安員送院　中大嚴厲譴責並已報警處理

▲ （曾秋文攝）

今日（11日）中午12時許，約８名黑衣人到港鐵大學站對開中文大學保安檢查站高叫口號，在場保安員發現上前查看，未料黑衣人將數袋裝有白色粉末的膠袋拋擲向檢查站，有保安員制止時被撒中，混亂間多個鐵欄被推倒，黑衣人則四散逃去，其中1人被保安員截獲。

警方接報到場，將涉案男子拘捕，消防員則開喉戒備及檢驗粉狀，警方正就事件展開調查。

中大回覆稱，今日中午時份，有約8名黑衣蒙面人士在校園內不同方向，衝向港鐵大學站A出口的中大保安崗位，向現場保安人員多次潑灑不知名白色粉末，並大肆搗亂，包括推倒鐵馬、坐椅等設施，現場途人驚慌走避，涉事蒙面人隨即於校園四散逃走。

校方稱，由於事態嚴重及有保安人員受到襲擊，遂即時報警處理；而大學保安人員隨即追截涉事人士，並於崇基學院教堂附近截獲其中一名黑衣蒙面人，交予警方作進一步處理。校方現時未能確定被截獲人士及其餘涉案人士的身分。

其中一名受襲保安人員眼部被白色粉末灑中導致不適，已經送院醫治。警方到場之後，發現現場附近地面留有不少不知名粉末，基於安全考慮，通知消防處到場協助，消防員帶同處理危害物質的器材到場，並檢走粉末樣本作進一步化驗。

中大發言人稱，對於有人襲擊校園前線保安人員、大肆搗亂校園設施，導致保安人員受傷及途人受驚嚇，予以嚴厲譴責；大學會全力協助警方調查，將涉案人士繩之於法，如發現事件涉及任何大學成員，必按既定程序嚴正處理。

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記者：曾秋文