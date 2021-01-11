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【綠置居】鑽石山啟鑽苑2,112伙公屋轉綠置居料售價約130萬元起　房委會5月接受申請

社會 17:25 2021/01/11

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鑽石山出租公屋第二期轉為「綠置居」項目，預計今年5月接受申請。（資料圖片）

鑽石山前大磡村地皮正在興建公屋項目啟鑽苑，TOPick早前獨家報道，部分大廈將轉為綠置居出售。房委會今（11日）宣布將啟鑽苑其中3座、共2,112伙轉為綠置居出售，5月接受申請。有房委會委員預計，啟鑽苑綠置居平均呎價低於7,500元，相信對綠表戶吸引力大。

即睇綠置居實際地點及預計呎價：

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前大磡村地皮正在興建約7座公營房屋，原建議是分兩期發展5座出租公屋，以及2座居屋（即啟翔苑）。房委會策劃小組今日開會，通過將地盤其中3座公屋，轉為綠置居於5月推售，共2,112伙。房委會發言人稱，屋苑預計2024年第一季入伙，以典型公屋標準出售，不會提升配套設計。

屋苑鄰近港鐵鑽石山站，西面是已接近完工的兩座出租公屋；東面是啟翔苑。3座綠置居也建39層，單位室內樓面面積由14.1至37.7平方米不等，預計單位實用面積約180多呎起。屋苑另設零售設施、地庫停車場及上落客貨處，以及幼稚園、屋苑管理處等附屬設施。

房委會委員招國偉稱，新選址位於港鐵站附近，也鄰近擬建活水公園，售價合理，認為吸引力大增，預計銷售反應較上一批柴灣及青衣項目好。對於項目仍發展僅180多呎的「蚊型單位」，他稱要視乎細單位的發售比例，才可推算單身人士的認購反應，但相信滯銷機會細。

招國偉續稱，按現行定價機制，綠置居折扣率較上次推售居屋的折扣率，高10個百分點。而去年居屋以市值六折推售，相信鑽石山綠置居應以市值五折發售。倘以啟翔苑推售時的平均呎價參考，推算綠置居平均呎價約7,432元，估計單位售價約130萬元起，較大面積單位約300多萬元。

房委會5月推售前，資助房屋小組將開會討論平均售價及銷售安排，之後對外公布。

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記者：吳卓峰

 

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