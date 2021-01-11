【綠置居】鑽石山2,112伙公屋轉綠置居料售價113萬元起　房委會5月接受申請

▲ 鑽石山出租公屋第二期轉為「綠置居」項目，預計今年5月接受申請。（資料圖片）

鑽石山第二期2,112伙出租公屋，TOPick早前獨家報道，將轉為綠置居出售。房委會今（11日）正式宣布，將改為綠置居出售，最快今年5月接受申請。

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房委會策劃小組今日開會，會議通過將黃大仙鑽石山綜合發展區公共租住房屋發展計劃第二期，轉為綠置居項目，並在2021年推售。項目涉及3幢住宅大樓，提供2,112個單位。房委會發言人稱，如果準備工作進展順利，該項目預計大約5月推售，2024年第一季入伙，該批單位將以典型公屋標準出售。

該項目鄰近港鐵鑽石山站，西面是鑽石山出租公屋第一期，已接近完工；東面是去年接受申請的居屋啟翔苑。3座發展項目興建39層，單位室內樓面面積由152平方呎至406平方呎不等；另設零售設施、地庫停車場及上落客貨處，以及幼稚園、屋苑管理處等附屬設施。

在5月推售之前，房委會資助房屋小組將開會討論平均售價及銷售安排建議，之後對外公布。

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記者：吳卓峰