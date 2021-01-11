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【頭炷香】嗇色園指2月初會公布最新安排　視乎疫情發展及政府最新措施

社會 17:51 2021/01/11

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到黃大仙祠參拜是不少善信的習俗。（經濟日報資料圖片）

農曆新年將至，但因新冠肺炎疫情未止，多項大型賀歲活動包括新春花車匯演﹑農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場，已宣布取消。新春傳統習俗如黃大仙祠上頭炷香、車公誕參拜求籤及賀歲煙花等能否如期舉行，仍是未知之數。

每年均有大批善信於年三十晚到黃大仙祠上頭炷香。嗇色園回覆TOPick查詢時表示，園方正為新春期間善信入祠做好所有準備，特別是防疫措施，但要到臨近新春前，視乎疫情發展及政府最新的措施才作決定。

嗇色園說，正就「如期舉行」的假定而作籌劃，包括人流控制、上香安排、防疫措施等。園方將於2月舉行新春記者會，屆時會就頭炷香及新春安排公佈詳情。

華人廟宇委員會回應稱，委員會目前仍就車公誕參拜及求籤活動進行商討，暫未有最新安排，有消息會適時公布。

TOPick亦正向民政事務局了解賀歲煙花及新春酒會最新安排，有待對方回覆。

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記者：陳曉瑩

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