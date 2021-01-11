【新冠肺炎】老伯不戴口罩闖關斥責防疫人員　網民人肉揭背後身份大有來頭【有片】

▲ 自私闖關老伯不戴口罩怒罵防疫人員：你算什麼東西。

內地河北省石家莊近日爆發新冠肺炎疫情宣佈封城，不過近日一名老伯就因不戴口罩出門被攔截，而怒罵防疫人員：「你算什麼東西」。其自私行徑被拍下並傳至網上，引發網友不滿。後更揭發老伯背後身份其實是前公安局副局長，被網友批評：「好大的官威啊」。

1月9日，一名老伯不戴口罩，強行闖關試圖外出，雖然防疫人員有阻勸，但老伯不顧阻攔繼續開門闖關，並大罵：「你算什麼東西」。

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從影片可見，防疫人員指老伯應遵守國家的政策，但老伯反問：「什麼政策」。防疫人員再稱政策不讓人外出，老伯反斥：「你算什麼東西啊」，更企圖搶奪拍攝中的電話。之後防疫人員稱：「報警。」

背後身份大有來頭

影片迅速在網上瘋傳，有網友更認出老伯是前公安局副局長。當局隨後亦證實片中老伯為已退休、66歲的前高邑縣公安局副局長、邢警隊隊長。

老伯後來接受媒體訪問時解釋，當時是吃飯時回去拿白菜，開門時防疫人員不讓通過，想著為什麼他讓別人出去不讓自己出去，於是自己去開門。期間開門時發生碰撞，於是自己就急了，罵他了：

我就呵斥幾句，罵也談不上。我當時也是著急了。

對此，肺炎疫情工作領導小組辦公室發布通報指老伯違反疫情防控有關規定，不聽從防控執勤人員勸阻，強行外出，並辱罵防控執勤人員，造成不良影響。公安機關依法對其作出行政拘留5日的處罰。又指老伯已知道錯誤，願寫道歉信向防控執勤人員道歉。

另老伯為中共黨員，其行為違反《中國共產黨紀律處分條例》，縣紀委決定給予其黨內嚴重警告處分。

不過網民並不接受老伯的道歉，紛紛指：「現在道歉？當時咋那麼囂張跋扈！晚了！」、「身為前執法者，知法犯法，必須嚴懲！」、「原來退休領導道歉就可以，平民老百姓就是拘留和罰款。」

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責任編輯：羅嘉欣