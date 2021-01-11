鄭若驊重申中央就國安法具立法權　「一國兩制」破壞之說屬誤解

▲ 律政司司長鄭若驊今到終院出席法律年開啟禮。(梁偉榮攝)

律政司司長鄭若驊今於法律年度開啟典禮上致辭時談及《港區國安法》，指中央一直擁有就國家安全事宜立法的權力和職責，尤其在香港特區未有履行該責任的時候，因此「一國兩制」原則已遭破壞的說法全屬誤解。

鄭若驊今於致辭時談及有法官受到無理肆意抨擊的現象，指任何別有用心或欠缺理據的不公平言論，意圖向秉行公義的法官施加壓力或作出不當影響，都只會徒勞無功。而針對法官及其他執行司法人員的「起底」活動有上升趨勢，鄭指出她早前已向法庭取得相關禁制令。鄭續指，所有人和機構都有責任積極捍衛司法機構及法治，免受毫無根據的惡意攻擊，而某些人或機構則不應盲目發表不實言論。

鄭又提及《港區國安法》帶來另一個對法治毫無根據的挑戰。鄭指出，《基本法》23條要求香港特區履行就關乎國家安全的若干罪行立法的憲制責任，但事實上中央一直擁有就國家安全事宜立法的權力和職責，尤其在香港特區未有履行該責任的時候，因此「一國兩制」原則已遭破壞的說法全屬誤解。

至於早前終院就《緊急法》及《禁蒙面法》所頒下的裁決，鄭認為有關裁決尤其重要，並確認了《緊急法》符合《基本法》，及認同在危害公安情況下，不論立法機關是否舉行會議，行政機關獲授予「寬廣且具彈性的立法權力」屬「至關重要」。

鄭又提及今年律政司提出的刑罰覆核申請大幅增加，2019年僅4宗，而2020年則有17宗，在今年的其中12宗申請中，其中11宗申請得直。而上訴庭於審理其中4宗案件時亦重申判刑原則，指在處理牽涉暴力的大型非法集會案件時，必須強調阻嚇和懲罰作用。

鄭於致辭中又談及有關美國對香港貨品產地來源標記規定的爭議，指為維護合法權利，香港已根據世界貿易組織的機制正式採取行動，而鄭認為美國提出的規定，有違世貿涵蓋的不同字議，而且破壞以規則為本的多邊貿易制度，亦不尊重香港的單獨關稅區地位。

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記者：楊詠渝