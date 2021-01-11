【學好中文】小學生討厭閱讀理解作文　作家教4大技巧助提升閱讀寫作能力

▲ 作家、牛津大學出版社副編務總監劉偉成博士分享4大技巧，幫助家長協助小朋友提升閱讀及寫作能力。

語文能力宜從小培育，有說學中文比學英文更難，小朋友愈大愈難掌握中文。孩子在聽說讀寫方面各有優劣，不時聽到家長大呻孩子討厭閱讀，看到閱讀理解和作文都耍手擰頭，可以怎麼辦？作家兼牛津大學出版社副編務總監劉偉成博士分享4大技巧，幫助家長協助小朋友提升閱讀及寫作能力。

香港土生土長的作家劉偉成博士創作了不少詩集及散文集，現為牛津大學出版社副編務總監，也是香港浸會大學人文創作學系兼任講師，教授寫作、編輯與出版的技巧，寫作及編輯經驗豐富。劉博士有感現在不少家長「為操卷而操」，不知不覺令孩子失去對中文的興趣。

劉博士坦言香港的語境存在困難，強分聽說讀寫，他認為初小應由聽說開始來帶動讀寫，從聆聽先取得語感，再閱讀篇章。可是，現實是學習看重成績，初小已需應付閱讀理解，不過劉博士認為「考卷100分並不代表語文好」。

1. 父母從小講故事最有效

家長經常問如何提升小朋友的閱讀及寫作能力，劉博士首推「父母講故事」，只是他知道在職家長回家總是要跟進孩子的功課，卻忽略了講故事的重要性。他表示︰

學語文是親子活動，父母攬住小朋友講故事，令他們有安全感。而小朋友聽父母講故事時，培養專注力又可以辨別音節。這些都幫助幼兒前額葉發展自制能力。

▲ 劉偉成博士表示，「父母自己不看書，要求小朋友愛閱讀是不可能的。」（黃建輝攝）

劉博士提及想小朋友喜歡閱讀，要先問父母有沒有閱讀習慣，夫妻一起閱讀久而久之才能影響小朋友，他強調「父母自己不看書，要求孩子愛閱讀是不可能的」。他指出語文記載情感與感受，小朋友學好語文的基地在家裡，單單通過學校的授課形式是難以掌握語文。

2. 圖像刺激思維引發想像

圖像最先刺激小朋友，加上圖畫本身有故事性，能吸引他們的閱讀興趣。劉博士以啟思出版社的中文科補充系列《閱讀越愛讀》為例，學生先透過圖畫幫助理解篇章，比只閱讀篇章文字更容易理解，並附有「大腦袋長知識」部分，提供課外知識增添趣味。劉博士解釋︰

先看圖後閱讀，透過簡單的遊戲再進入文字，小朋友會消化得更快。

很多家長追求補充練習的模擬答案（Model Answers），方便為孩子核對答案，但劉博士稱設有開放式問題（Open-ended Questions）較理想，能引導小朋友思考。即使劉博士編輯了無數中文科補充練習，但他並不贊同操練，認為補充練習只作為輔助學習，家長亦不應盲目陷入操練文化，不諱言「買一本故事書比補充練習更有用」。

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3. 親子互動突破閱讀理解

有小朋友抗拒閱讀理解，劉博士建議家長可當故事講給孩子聽，或直接讀一次，讓他們知道當中的分別，之後不妨再叫孩子讀一遍加深印象。小朋友出於好奇心想知道更多，從中又能引起他們的想像及聯繫。

他提醒家長面對孩子的問題，不宜一味講「你第時大個就會明」等說話，既容易流失親子話題，而且失去訓練小朋友思維的機會。劉博士笑言︰

如果你被小朋友問到口啞，恭喜你，你的小朋友好聰明。語文是一種邏輯思維，建立小朋友的思考語言。

4. 用「IDEA」寫作捕捉靈感

劉博士有數十年寫作經驗，當中創作的散文集《持花的小孩》獲得第十屆香港中文文學雙年獎散文組推薦獎、詩集《陽光棧道有多寬》獲第十三屆香港中文文學雙年獎新詩組首獎。不少小學生對作文產生恐懼，摸不著頭緒，總是難以下筆，劉博士分享捕捉靈感的「IDEA」過程，由小學的「Release」階段再進深至「Enlighten」。

點擊了解捕捉靈感的「IDEA」過程︰

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日常生活不乏訓練寫作能力的機會，劉博士舉例簡單如「在送給媽媽的圖畫上寫兩句」，小朋友稍大則可以寫下對喜愛圖書的感受，直至他寫到自己的一篇文章，劉博士形容寫作過程就如抆線頭。他曾遇上家長問如何令小朋友寫作獲獎，從而豐富個人資料檔案（Portfolio），他坦言小朋友寫作未有深刻感受，要先從一些他們較有感受的題目入手。

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記者：駱秀玲