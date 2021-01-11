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【財政預算案】民建聯倡設短期失業援助金　退稅上限2萬元

政治 17:56 2021/01/11

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民建聯就財政預算案，提出110項建議。（尹櫻霖攝）

民建聯今會見財政司司長陳茂波，就新一份《財政預算案》提出110項建議。民建議指出，第二輪保就業計劃去年11月結束後，不少市民面對失業或開工不足情況，提倡設立短期和暫時性的失業援助金，為期半年，每月向有需要人士發放6000元。

民建聯亦建議，政府應以2萬元為上限，向市民退稅；寬免差餉，每季上限2500元；向市民提供以1000元為上限的電費補貼；替公屋住戶代繳一個月租金；暫時免交暫繳稅；並向領取各種社會福利人士，如領取高齡津貼、長者綜緩、傷殘津貼等人士，發放「雙糧」。

疫苗接種工作將於今年展開，民建聯要求當司承諾預留足夠資源作相關預備。民建聯主席李慧琼認為，若疫情再出現爆發跡象，當局有需要進行全民強制檢測，達致清零目標。

當局今早公布，將2元乘車優惠擴展至60歲至64歲人士，相關措拖最快明年第一季實施。民建聯立法會議員柯創盛對此表達不滿，促請政府於今年年中或第三季落實措施。

另外，民建聯亦要求重啟郊野公園邊陲用地研究，將土地用作興建安老設施或公營房屋等。

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記者：尹櫻霖

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