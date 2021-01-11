大律師公會主席戴啟思指若沒有司法獨立　香港將一無所有

▲ 大律師公會主席戴啟思今到終院出席法律年開啟禮。(梁偉榮攝)

大律師公會主席戴啟思今(11日)於法律年度開啟典禮上致辭時強調，司法機構要獨立行使司法權，意味著行政機關和立法機關不能篡奪司法機構的權力；戴啟思又反駁指針對法官的無理抨擊是毒藥，而確保無理抨擊者需負上法律責任，是律政司司長的工作，他又指若然沒有司法獨立，香港將一無所有，而人民亦將離它而去。

戴啟思今於致辭時談及司法獨立性，以及律師獨立性，指出律師獨立性，正是維持司法獨立性所必需的。戴啟思指出，司法機構在行使司法權時，必須「獨立」和「不受任何干涉」，這意味著行政機關和立法機關不能篡奪司法機構的權力，也不能分享其行使權，更不能建議法院在處理特定或某一類案件中如何行使該權力。

戴啟思續指，假若我們沒有擁有獨立思想的律師，亦將沒有擁有獨立思想的法官，而大律師專業的獨立性，意味著大律師要勇於抗辯，在必要時勇於發言。

戴啟思指出，當針對法官和判決的嚴厲批評能暴露一些嚴重缺點時，這些批評是完全合理的，亦可能會產生一些有益的影響。但一些因法官碰巧以另一種方式來決定案件，或因結果不符某些政治或道德議程，而指責法官偏頗或不誠實的無理抨擊，則無疑是一種毒藥，它破壞了人們對司法機構的信心，使司法誓言看似蕩然無存。

戴啟思批評這些針對法官的抨擊是卑劣的，因為抨擊者知道法官無法作出回應，而確保抨擊者需負上法律責任，是律政司司長的工作。戴啟思又指司法機構的權力較其他政府機關為弱，司法機構既不能指揮軍隊或警察，亦不能向持相反意見的政治選民尋求支持，它必須通過對法治的承諾，來嬴得人民的尊重，從而在憲政中展現價值。

戴啟思直言，若果不對這些抨擊採取任何行動，人們對法院的信任和尊重將被破壞，司法工作的執行亦將慢慢消失。戴啟思因此希望人們明白對司法機構作出不知廉恥的攻擊是無濟於事的，他們侵蝕社會對法律的尊重，而對法律的尊重正正是維持司法獨立所需的。

戴啟思最後強調，若然沒有司法獨立，香港將一無所有，而人民亦將離它而去。

香港律師會會長彭韻僖致辭時指，針對司法機構不公和誤導的批評，需即時回應或澄清，否則將將破壞公眾對司法機構的信任，或致一些影響司法獨立的現象出現。

彭韻僖今致辭時指及，去年司法機構遭受到前所未有的批評，彭認為香港正身處對管治機關的信任和信心逐漸減弱的時代，若然律師會不就針對司法機構不公和誤導的批評即時作出回應或澄清，長遠而言，將破壞公眾對司法機構的信任，甚至可能導致一些影響司法獨立的現象出現。

彭因此指出，律師會會將盡快澄清誤解和回應不合理指控的工作，視為己任，而律師會作出一個專業團體，而非權充政黨，只有保持政治中立，律師會的觀點和會員的權益，才會被所有持份者接受。

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記者：楊詠渝