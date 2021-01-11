【野蠻阿媽】阿媽逼未婚夫大灣區買樓才結婚　港女崩潰︰我嫁唔出係佢害

▲ 港女結婚被媽媽強迫去大灣區買樓，與未婚夫覺得好頭痛。

香港樓價長期居高不下，小情侶想結婚置業好艱難。有港女近日在網上討論區訴苦，打算與未婚夫拉埋天窗但不擺酒，港女的媽媽和嬸嬸得悉後，要求男方一定要先買樓後娶妻，後來更謂大灣區發展潛力大，強迫二人馬上起行返大陸睇樓，就算疫情要隔離都要去，令港女感到崩潰。

港女近日在「香港討論區」發帖文訴苦，表示與未婚夫正計劃結婚，已決定不會擺酒，只簡單與家人食餐飯，本來港女的媽媽無所謂，後來嬸嬸出招，成功游說港女媽媽強硬起來。

嬸嬸認為不擺酒都要先買樓，質疑男方是否想食軟飯，「唔通仲痴屋企咁無出色咩」。港女指未婚夫一向都孝順老人家，加上本身都有計劃買樓，就順應嬸嬸意思去睇樓。

阿媽阿嬸︰要隔離都要返去睇

沒料到嬸嬸再出招，向港女媽媽指出大灣區發展潛力大，建議返大陸買樓。港女媽媽同意應盡快上大陸睇樓，提出與港女及未來女婿一齊起行，「就算要隔離都要返去睇」！

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港女聞言感到驚訝，因與未婚夫從沒打算在香港以外地方置業，加上只為自住，所有家人、朋友、工作都在香港，返大陸買樓非常不便；而且未婚夫的父母年紀大，也不想離兩老太遠。

可是媽媽不聽解釋，只相信嬸嬸的說話，媽媽更大發脾氣強迫二人一定要返大陸買，否則不能嫁，港女大呻︰

野蠻既（嘅）程度令我未婚夫都有說話聽，有壓力……呢排都有講其他（實）我地（哋）係咪唔岩（啱）時間結婚……我俾我阿媽激死，如果我嫁唔成，都係佢害！

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責任編輯︰林綺玲