鉛水聆訊稱不知焊料含鉛無鉛之分　兩承判商涉作假證供開審

▲ 首被告莫海光。(林欣樂攝)

政府於2015年就多個公共屋邨被驗出食水含鉛量超標，成立食水含鉛超標調查委員會，其中兩名承判商負責人涉在委員會作證時作假證供，以及欺詐承建商，兩人各否認宣誓下作假證供及欺詐罪，案件今（11日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，兩人在曾在調查聆訊中供稱，不知道焊接水管的焊料有含鉛及無鉛之分，亦不知房委會有關焊料的規定。惟有承建商職員證實，兩人曾到地盤示範使用無鉛錫綫作焊接水喉工程，以及向房委會提供該錫綫樣板作審批，但後來僅訂購了含鉛焊料到地盤使用。

兩名被告莫海光（61歲）及蕭健煌（57歲）在事件中均為承判商負責人，其中莫海光是永興水喉渠務工程公司負責人，蕭健煌則是恆利工程公司負責人。兩人各被控1項宣誓下作假證供，另分別被控2項欺詐及1項欺詐罪。

控方開案陳詞指，2015年7月1名立法會議員揭發一公共屋邨的食水受含鉛物污染，政府檢測下，發現11個公共屋邨的食水含鉛，並召開食水含鉛超標調查委員會就元洲邨、清河邨、牛頭角下邨、欣安邨、石硤尾邨及彩福邨的事件進行調查聆訊。

控方又指，有利建築於2005年及2007年開始分別成為元州邨重建項目及彩福邨項目的總承建商。首被告擁有的永興，於2006年至2010年獲有利的子公司明合有限公司聘請，負責元洲邨、清河邨、牛頭角下邨、欣安邨、石硤尾邨的水喉工程。次被告擁有的恆利則獲聘為彩福邨項目的水喉工程承判人。

首被告在2015年12月3日在調查聆訊中宣誓下作證，並指他不知道焊接水管用的焊料有含鉛及無鉛的分別，他亦不知道只能採用無鉛焊料，以及不知房委會就有關使用焊料的規定並需要取得批准。次被告則在同月3日及4日，作出相同的聲稱，以及他從來沒有見過無鉛的焊料。

前明合持牌水喉匠吳克明聲稱，曾於首被告接手清河邨的工程時，特別知會對方，房委會已經批准使用無鉛的焊料，故永興需要使用該焊料。吳又稱，永興後來更購入無鉛錫綫送往清河邨的地盤使用。

首被告又曾向前有利建築品質監控協調員仇智偉及譚善庭，提供無鉛焊料的資料及樣板，以呈交予房屋署審批。另外，首被告到牛頭角下邨的地盤示範一次焊接水喉的工序。明合的工程師曾當面告知首被告示範時所使用的品牌的無鉛錫綫。吳亦曾於投標時，告知首被告需要使用房委會批核的錫綫。

▲ 次被告蕭健煌。(林欣樂攝)

次被告則曾向有利建築品質監控協調員余逸銘，提供無鉛錫綫的資料及樣板，次被告更提醒對方必須向房委會提交一整卷特定品牌的錫綫作審批；次被告亦曾在地盤監督工人使用該品牌的錫綫作示範。然而，兩人分別向和興製品廠及雋景建材有限公司訂製焊料時，只訂購了含鉛錫曲，並送往地盤使用。

政府化驗師其後往涉事屋邨抽樣調查，發現食水含鉛量超標。有利並不知道兩被告沒有按房委會要求使用無鉛錫綫，並基於兩人的虛假陳述而向兩人支付工程費用。案件明（12日）續。

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記者：林欣樂