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【小四中文】文言虛詞「其」的4種用法　有助理解文言文內容

中文科 17:26 2021/11/12

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文言虛詞「其」的4種用法。

「其」是其中一個常見的文言虛詞，主要有4種用法，掌握了這些常見虛詞的用法，有助理解古文內容。

1. 情態副詞

可解作「大概」、「也許」、「恐怕」、「還能」、「怎麼」、「難道」、「應當」等，多用於句首，表示推測，並加強語氣。

例子︰欲加之罪，其無辭乎？（《左傳‧隱公三年》，「其」指難道）

2. 人稱代詞

可稱代人、事或物，相當於「名詞＋之」，可譯作「他的」、「他們的」、「她的」、「她們的」、「它的」等，，有時可作為第一或第二人稱代詞。

例子︰較秦之所得，與戰勝而得者，其實百倍。（蘇洵《六國論》，「其」指「它們」）

例子︰先欲修*其身者，先正其心。（《禮記·大學》，「其」指「自己」，第一人稱）

3. 指示代詞

相當於「那」、「那個」、「那些」、「這」，用在名詞或名詞性短語前面，起指示作用；而有時會譯作「其中的……」。

例子︰其人弗能應也。（韓非《自相矛盾》，「其」指「那」）

例子︰其一犬坐於前。（蒲松齡《狼》，「其」指「其中的」）

4. 連詞

可表示假設關係，相當於「如果」、「假如」；亦可表示選擇關係，譯作「還是」、「是……還是……」。

例子︰其或未能處置，即且給公驗。（唐· 封演《封氏聞見記》，「其」指「如果」）

例子︰其真無馬邪？其真不知馬也？（韓愈《馬說》，「其」指「是……還是……」）

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