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【確診大廈】油麻地新填地街單日增7宗　3宗為不明源頭

社會 19:25 2021/01/11

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油麻地新填地街今日單日增7宗，其中3宗為不明源頭。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，今日（11日）新增41宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、38宗本地感染，包括11宗涉及不明源頭感染，27宗與早前個案相關，累計9,284宗病例；另有30多宗初步確診個案。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址：

西貢區

  • 將軍澳景林邨景桃樓
  • 將軍澳唐明苑唐輝閣

觀塘區

  • 牛頭角樂華南邨展華樓
  • 觀塘安泰邨恆泰樓
  • 觀塘安泰邨勇泰樓

屯門區

  • 美樂花園8座
  • 屯門友愛邨愛德樓
  • 屯門明偉大樓

深水埗區

  • 長沙灣寶熙苑榮熙閣
  • 深水埗大南街355號
  • 荔枝角美孚新邨4期

離島區

  • 東涌逸東(二)邨傑逸樓 

油尖旺區

  • 油麻地碧街19號
  • 油麻地廟街120-124A號 
  • 油麻地新填地街26號(7宗)
  • 油麻地吳松街90號
  • 大角咀港灣豪庭7座

灣仔區

  • 灣仔駱克道229-231號 

元朗區

  • 天水圍天富苑善富閣 
  • 元朗俊賢坊2號恆運樓
  • 天水圍天悅邨悅貴樓
  • 元朗朗屏8號1座(2宗)

葵青區

  • 青衣長宏邨宏意樓
  • 葵涌葵涌邨秋葵樓 
  • 青衣海悅花園2座
  • 青衣青衣已婚警察宿舍 A座

黃大仙區

  • 黃大仙啟德花園3座 

荃灣區

  • 荃灣祐強樓 

九龍城區

  • 土瓜灣寶光大廈後座 

南區

  • 薄扶林置富花園富興苑 

北區

  • 上水天平邨天祥樓 

酒店

  • 灣仔灣仔帝盛酒店(2宗)
  • 九龍城富豪東方酒店 

《TOPick診症室》每集由專家拆解不同疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴 

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