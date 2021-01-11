【確診大廈】油麻地新填地街單日增7宗　3宗為不明源頭

▲ 油麻地新填地街今日單日增7宗，其中3宗為不明源頭。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，今日（11日）新增41宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、38宗本地感染，包括11宗涉及不明源頭感染，27宗與早前個案相關，累計9,284宗病例；另有30多宗初步確診個案。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址：

西貢區

將軍澳景林邨景桃樓

將軍澳唐明苑唐輝閣

觀塘區

牛頭角樂華南邨展華樓

觀塘安泰邨恆泰樓

觀塘安泰邨勇泰樓

屯門區

美樂花園8座

屯門友愛邨愛德樓

屯門明偉大樓

深水埗區

長沙灣寶熙苑榮熙閣

深水埗大南街355號

荔枝角美孚新邨4期

離島區

東涌逸東(二)邨傑逸樓

油尖旺區

油麻地碧街19號

油麻地廟街120-124A號

油麻地新填地街26號(7宗)

油麻地吳松街90號

大角咀港灣豪庭7座

灣仔區

灣仔駱克道229-231號

元朗區

天水圍天富苑善富閣

元朗俊賢坊2號恆運樓

天水圍天悅邨悅貴樓

元朗朗屏8號1座(2宗)

葵青區

青衣長宏邨宏意樓

葵涌葵涌邨秋葵樓

青衣海悅花園2座

青衣青衣已婚警察宿舍 A座

黃大仙區

黃大仙啟德花園3座

荃灣區

荃灣祐強樓

九龍城區

土瓜灣寶光大廈後座

南區

薄扶林置富花園富興苑

北區

上水天平邨天祥樓

酒店

灣仔灣仔帝盛酒店(2宗)

九龍城富豪東方酒店

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責任編輯：洪芷晴