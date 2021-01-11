【確診大廈】油麻地新填地街單日增7宗 3宗為不明源頭
社會 19:25 2021/01/11
本港新冠肺炎疫情持續，今日（11日）新增41宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、38宗本地感染，包括11宗涉及不明源頭感染，27宗與早前個案相關，累計9,284宗病例；另有30多宗初步確診個案。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址：
西貢區
- 將軍澳景林邨景桃樓
- 將軍澳唐明苑唐輝閣
觀塘區
- 牛頭角樂華南邨展華樓
- 觀塘安泰邨恆泰樓
- 觀塘安泰邨勇泰樓
屯門區
- 美樂花園8座
- 屯門友愛邨愛德樓
- 屯門明偉大樓
深水埗區
- 長沙灣寶熙苑榮熙閣
- 深水埗大南街355號
- 荔枝角美孚新邨4期
離島區
- 東涌逸東(二)邨傑逸樓
油尖旺區
- 油麻地碧街19號
- 油麻地廟街120-124A號
- 油麻地新填地街26號(7宗)
- 油麻地吳松街90號
- 大角咀港灣豪庭7座
灣仔區
- 灣仔駱克道229-231號
元朗區
- 天水圍天富苑善富閣
- 元朗俊賢坊2號恆運樓
- 天水圍天悅邨悅貴樓
- 元朗朗屏8號1座(2宗)
葵青區
- 青衣長宏邨宏意樓
- 葵涌葵涌邨秋葵樓
- 青衣海悅花園2座
- 青衣青衣已婚警察宿舍 A座
黃大仙區
- 黃大仙啟德花園3座
荃灣區
- 荃灣祐強樓
九龍城區
- 土瓜灣寶光大廈後座
南區
- 薄扶林置富花園富興苑
北區
- 上水天平邨天祥樓
酒店
- 灣仔灣仔帝盛酒店(2宗)
- 九龍城富豪東方酒店
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責任編輯：洪芷晴