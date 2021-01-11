【年宵取消】花農指食環署無正面回應意見提早離場　署方稱會繼續與業界接觸

▲ 政府因應新冠肺炎疫情發展，決定取消今年的年宵市場及新春市場。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，港府決定取消今年全港年宵及車公誕新春市場，將全數退還攤位費予檔主，但擬改於公共屋邨供花農賣年花，詳情即看：【下一頁】。食環署今日（11日）下午與受影響花農及花商開會，但有花農批評署方無誠意，認為食環署未有正面回應業界建議，提早離場；署方則指，會繼續與年宵業界接觸。

列席會議的「蘭花大王」﹑千葉園有限公司董事長楊小龍會後表示，會上有40名花農及花商列席，食環署亦派出4名代表進行會面。他形容，會上食環署詢問業界有關在公共屋邨擺賣年花的意願，但未有提供更多細節，大部分花農及花商都表明不願意。

楊小龍亦指，在會上曾向食環署質問為何不能如期在維園舉辦年宵，認為該處比公共屋邨更空曠，另有花農希望如期復辦年宵，或政府向每個攤檔賠至少8萬元等，但指署方均無正面回應。他批評食環署無誠意與業界溝通，覺得會議最終無結果，因此提早離場。

食環署回覆TOPick時稱，今日聽取了年宵攤檔代表的意見，並會繼續與他們接觸，交代以其他方式銷售年花的工作進展。

署方發言人說，今日的會面主要是在防疫抗疫的前提下，就協助受影響年宵攤檔以其他方式銷售年花，積極探討各種可行措施，例如在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性，以期盡量減低取消年宵市場對業界的影響。

發言人重申，本港目前疫情仍然嚴峻，疫情反彈風險未退，年宵市場及新春市場可能有大批市民聚集，考慮到疫情的發展，為保障場內檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播的風險，政府決定取消今年農曆年宵市場及新春市場。

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記者：陳曉瑩