港澳辦強烈譴責外國政客發涉港聲明　暴露危害中國險惡用心

港府在上周拘捕逾50名民主派人士，涉組織及參與民主派初選，美國、英國、加拿大及澳洲外長，早前就拘捕行動發聯合聲明。港澳辦今日強烈譴責有關聲明，認為是肆意詆毀港區國安法，暴露出支持反中亂港分子，利用選舉危害中國國家安全的險惡用心。

港澳辦發言人續指，外國少數政客的言論，是顛倒黑白的謊言和蓄意抹黑，又指初選發起人戴耀廷等，無視香港法律和規定，旨在脅迫中央及特區，行為完全是「非法、無效的，與言論自由、民主權利不沾邊」，違反港區國安法，而拘捕行動完全必要，並得到香港社會廣泛支持。

發言人又點名美國國務卿蓬佩奧，稱蓬佩奧之流是上演「最後的瘋狂」，糾合英澳加等國少數政客，混淆是非，將意圖顛覆國家政權的行徑，說成追求民主，但美國卻剛發生，因不滿選舉結果而衝擊國會的事件，讓世人進一步看清，「這些政客可笑荒誕的『雙重標準』，將他們利用香港地方選舉，對中國進行顛覆滲透破壞活動的禍心暴露無遺。」

發言人形容，戴耀廷提出的「攬炒十步曲」，是反中亂港分子，與外部勢力裡應外合的「顏色革命」，強調香港的選舉，必須在一國兩制及《基本法》下依法進行，中央有堅定決心和意志，維護國家主權、安全，任何針對中國的「顏色革命」，圖謀注定徹底失敗，並付出沉重代價。

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記者：陳宛彤