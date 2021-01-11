回應會否設量刑委員會　張舉能：上訴法庭是最有效及常規方法

▲ 新任終審法院首席法官張舉能會見傳媒。（陳靜儀攝）

終審法院首席法官張舉能今日正式上任，他晚上會見傳媒時就坊間關注的司法改革及司法人手不足發表講話。對於坊間建議設立量刑委員會，並訂立量刑指引，他認為，上訴法庭是最有效及常規的方法。

張舉能在會見傳媒時提到，認同司法機構需要提高問責性及透明度，而他們早前已就民事改革、家事法庭等改革作出檢討，自去年起，又把合適的民事案件用法庭的視像會議設施進行遙距聆訊。他強調，在不削弱司法機構獨立性的前提下，樂於聆聽市民對改革的聲音。

至於會否支持設立量刑委員會，張舉能指，量刑是法治重要一環，一直由法官獨立履行，身負重要角色。在普通法制角度下，上訴法庭處理上訴及判刑覆核時，是負責糾正下級法院的錯誤，消除下級法院之間判決或判刑的差距，及發具權威性量刑指引及指導。

他指出，現時上訴法庭已處理不少於8宗源自社會事件案件的判刑覆核，未來數月還有不少於7宗的案件需要處理，未來會加快處理上訴庭的聆訊及覆核案件的時間，認為有關處理方法是最有效率及成效的回應。

張舉能又強調，上訴庭有重要角色，有社會人士會就法庭的判案批評得太重或輕，而審視有關判決，正是上訴庭存在的功能，「（上訴庭）功用好多時是在判詞中，講多好多如何處理有關判決，這些對下級法院是有約束力的」。

至於是否有需要改革法官投訴的機制，張舉能表示，明白社會的聲音及意見，並歡迎作出討論，但強調改革與否，需要先了解改革的目標，亦要考慮司法機構秉行公義、不偏不倚的存在目的。

他又說，法官被批評在所難免，因為判決不會令所有人都開心滿意，如果是一般的意見，法院會尊重，但若果是毫無理據或涉及人身攻擊法官的批評，甚至是暴力攻擊，就不能接受。

張舉能相信，法院毫無疑問有權詮釋已成本港法律的《港區國安法》，雖然由內地制定的法律未必與本港法律完全一致，但本港的普通法制度「身經百戰」，積累多年詮釋《基本法》條文的經驗，法院會用同樣方法及原則解釋《港區國安法》。

對於社會有聲音指「法治已死」，以及不少市民對法治愈來愈無信心，張舉能表示，明白不同人會對不同判決有情緒，但司法機關絕對相信香港有法治，亦相信維繫司法獨立和法治的工作是有成效。

他表示，從很多方面來看，包括法律面前人人平等、法例公開透明等，香港是有法治，他和司法機構亦會盡力維持。他會繼續維護司法獨立、不偏不倚，任用正直不阿的法官，司法機構亦會與時並進。

記者：李淇