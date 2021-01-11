【疫市加薪】電車工會跟公司管理層會面 料員工下周獲發加薪信函 社會 20:32 2021/01/11 分享： 熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠 ▲ 電車工會引述電車公司管理層稱，下周將發放加薪信函。（資料圖片） 疫情打擊本地經濟，仍有企業堅持向付出勞力的員工加薪。電車工會今（11日）發出會員通告稱，跟電車公司管理層會面後，獲悉公司將一如以往，增加員工薪酬及花紅，加薪信函於下周發放。 據工會引述管理層於會上稱，現時經濟不景，經營狀況較差。但相比其他本地企業要凍薪、裁員，電車公司員工的薪俸待遇已相對較好。 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS 責任編輯：吳卓峰 相關文章 【綠置居】鑽石山2,112伙公屋轉綠置居料售價約130萬元起 房委會5月接受申請 今日 17:25 【綠置居】鑽石山2,112伙公屋轉綠置居料售價約130萬元起 房委會5月接受申請 【新冠肺炎】啟德個案追蹤指揮中心今起運作 由退休高級警司擔任主管 今日 17:25 【新冠肺炎】啟德個案追蹤指揮中心今起運作 由退休高級警司擔任主管 【頭炷香】嗇色園指2月初會公布最新安排 視乎疫情發展及政府最新措施 今日 17:51 【頭炷香】嗇色園指2月初會公布最新安排 視乎疫情發展及政府最新措施 經濟 花紅 裁員 疫情 電車 新冠肺炎 新冠肺炎疫情