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【疫市加薪】電車工會跟公司管理層會面　料員工下周獲發加薪信函

社會 20:32 2021/01/11

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電車工會引述電車公司管理層稱，下周將發放加薪信函。（資料圖片）

疫情打擊本地經濟，仍有企業堅持向付出勞力的員工加薪。電車工會今（11日）發出會員通告稱，跟電車公司管理層會面後，獲悉公司將一如以往，增加員工薪酬及花紅，加薪信函於下周發放。

據工會引述管理層於會上稱，現時經濟不景，經營狀況較差。但相比其他本地企業要凍薪、裁員，電車公司員工的薪俸待遇已相對較好。

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責任編輯：吳卓峰

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