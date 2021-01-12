機械人夢成真　初創研抗疫機械人　電子工程師樂見融入生活

▲ 路邦科技有限公司聯合創始人麥騫譽在2017年創立公司，起初設計仿生5G動作傳感機械人，去年因疫情而開發8款機械人，最新一款為戶外消毒機械人「守護」。（陳國峰攝）

操控機械人拯救世界，或許是不少人兒時的幻想。機械人動畫、電影大行其道，影響了不少人的童年，港產機械人品牌創辦人麥騫譽（Mark）也不例外，兒時的機械人夢漸漸變為理想，一心想創造有益於人的機械人。他長大後從事與機械人相關工作，4年前更成立初創公司發展自己品牌的機械人。

新冠肺炎疫情肆虐一年，可謂有危有機。Mark初入大學時正值2003年沙士，見證當年淘大花園爆疫，已經想像如何用機械人幫忙。去年疫情期間他和團隊一口氣研發了8款機械人，最新一款戶外消毒機械人更獲政府支持在海濱試用，看見市民欣然接受機械人融入生活，兒時的夢想得以實現。

▲ 麥騫譽自小喜愛機械人動畫，受影響有一個「機械人英雄」夢，而他的辦公室內同樣擺滿機械人模型。（陳國峰攝）

路邦科技有限公司的辦公室位於數碼港，甫踏入這間初創企業總部，已有一股科幻電影的氣息︰正門擺放着一排人型仿生機械人，旁邊3部最新研發的戶外消毒機械人酷像坦克般停泊，辦公室內亦放有不同的機械人成品和零件，研發團隊則正埋首研究機械人的軟硬件。

愛幻想 鍾情機械人卡通片

這家機械人初創企業由2名中大工商管理碩士生麥騫譽（Mark）和呂力君在2017年創立，進入Mark的辦公室，可見一整櫃的機械人模型齊整地排列。Mark表示，他對機械人的熱情就是由這些機械人模型開始︰「我自細鍾意睇日本卡通片，如超時空要塞、高達等，因而對機械人有興趣」。他形容自己是個喜歡幻想的人，「如果係我揸機械人就好啦」，發過不少機械英雄夢。

不過，小時候的夢終究是幻想，長大後面對現實世界，機械人對於Mark而言仍是理想。他升讀大學時選擇了科大電子工程系，首要原因是能夠砌機械人，如用微處理器、寫程序，認識不同組件和控制器等。他憶想，大學一年級時正值03年沙士，居於九龍灣的他更接近爆疫的淘大花園，當時人們不敢入去，就想會否有機械人可以「幫手」，「點解電影有機械人，現實就無？」令他立志做出在危難中幫到人的機械人。

大學畢業後Mark一直從事電子工程、機械人相關工作，後來在碩士課程遇到夥伴呂力君，在2017年成立初創，實踐初心，研發傳感控制的仿生機械人作為教育用途，亦希望在災區、高磁場等危險地域，能幫到人遙距安全工作。

▲ Mark和團隊在去年疫情初期研發了探熱機械人。（陳國峰攝）

初期撞板 不斷突破見曙光

Mark指，他的理想能夠實行，多少都是因科技進步，從前機械人技術可能真的是幻想，但近年5G技術、人工智能演算法漸趨成熟，對他研發機械人幫助很大。他說，研發初期最困難，當時要弄清楚機械人機理、設計，「尤其人型機械人是最難做」，單是一隻機械手就做了10多款原型，可謂是「撞晒板」，但開始了就不能放棄，加上過程中不斷有突破，他們終能捱過艱辛。

去年爆發新冠肺炎疫情，令初創迎來轉折期。2月時本港對武漢封關，Mark立即召集團隊在兩星期內完成了首部探熱機械人，隨後團隊不斷因應民眾在疫情中的需要，開發了8款抗疫機械人，包括室內紫外光燈消毒機械人、室內導航機械人、網絡會議和演講用的機械人等。

▲ 在去年中，Mark亦與團隊一同研發紫外光燈消毒機械人。（陳國峰攝）

戶外消毒 冀市民玩得安心

最新款機械人則為戶外消毒機械人「守護」，是團隊由去年8月起花3個月研發而成，項目獲創新科技署公營機構試用計劃的特別徵集計劃批出約200萬元，製造出3部機械人。Mark稱，他們見到市民開始習慣疫情，更多外出，很多人觸摸戶外的欄桿、遊樂場設施，但戶外消毒較麻煩，於是他希望製造此機械人，能在清晨和晚上做好消毒，讓人安心。

▲ 戶外消毒機械人「守護」肩上有兩支噴灑消毒劑的「大砲」，Mark坦言外型參考了動畫中的一款機械人「太空坦克」。（陳國峰攝）

機械人早前在機電工程署、海關總部及多個海濱試用，獲得評價，近期亦受地產商及物管公司青睞，料可在數月內投入市場。Mark坦言，眼見機械人在海濱時受到市民歡迎，想到兒時的夢想得以實現，「大家見到機械人會安心」，而市民亦好快習慣機械人的存在，好奇的不會阻撓它，「原來機械人可以變成日常，也算實現了自己對未來的盼望。」

Mark說，製作這麼多機械人，目標是希望做到一個有代表性的香港品牌，詳情請看【下一頁】

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記者：徐紹軒