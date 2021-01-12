機械人初創冀助本港「省靚招牌」　主動迎戰克服困難

▲ 麥騫譽（Mark）創立機械人初創路邦科技有限公司，憑熱情創造多款機械人，他說希望做到一個香港引以為傲的科技品牌。（陳國峰攝）

麥騫譽（Mark）創立機械人初創路邦科技有限公司，憑熱情創造多款機械人。問到他最希望做到甚麼，他希望做到一個香港引以為傲的科技品牌。

Mark說，每個地方都有至少一個具代表性的科技品牌，他很希望在香港建立其中一個引以為傲的品牌。他強調公司的產品研發在香港進行，機械人的設計、算法、動力系統等都在本港取得專利。

此外，他又強調初企除了要技術創新，同時要落地應用。初企原以教育市場為主，在他的碩士導師、中大市場學系客座副教授潘嘉陽加入後，才學懂改變路向，向每個行業都提供機械人應用。現時初創專門為客戶度身訂造機械人，以解決不同行業的問題。

在疫情爆發前，企業原已開始向東南亞和歐洲做一些生意配對，惟旅遊限制下，暫時中止了；現時企業將目光放回本港及大灣區，希望當機械人在本港能夠應用，就能推廣至全世界。

▲ 初創最初是製造仿生傳感機械人，後來調整市場策略，將其技術運用在不同行業中。（陳國峰攝）

Mark提到，他們參加公營機構試用計劃時，特意填入要讓機電工程署試用，「若要在戶外簡單試用，填康文署就可，但機電署雲集工程師，如果機械人能獲他們認同，也算是有專業評價。」他認為，如果香港無心接受挑戰，科技變得落後都不能怪人，自己要進步，就要把困難一個一個克服。

Mark自小已有機械人夢，更一步步將其實踐，在疫情間創造了不同機械人幫助市民，詳情請看【下一頁】

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記者：徐紹軒