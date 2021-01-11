【新冠肺炎】青衣救護站3名救護員染疫　另港珠澳大橋一救護員初步確診亦曾訪青衣救護站

▲ 涌美路30號青衣救護站爆疫，至今2人確診及1人初步確診。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（11日）新增41宗確診個案，38宗本地感染，當中青衣救護站繼日前一名救護員確診（個案編號：9206），今日再多一人確診(個案編號：9257），亦有一名救護初步確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，相信該處有小型爆發，他們會共用更衣室及各類設施，暫時會有40多人須檢疫。詳情請見【下一頁】

消防處回覆稱，至今日下午5時，2名隷屬青衣救護站的救護人員確診，2人最後上班日期為1月7日及1月9日；而另一名隷屬青衣救護站的救護人員於1月10日初步確診，其最後上班日為1月9日。

另外，港珠澳大橋救護站亦有一名救護員於1月11日初步確診，曾於1月6日當值期間曾到青衣救護站，其最後上班日為1月10日。

處方稱，以上救護人員均曾處理過確診患者，過程中有穿着合適的個人防護裝備；暫時共有一名文職人員及50名救護人員被界定為密切接觸者而需要接受檢疫觀察。

消防處非常重視疫情的發展及屬員的情況，當得悉救護人員初步確診後，已即時與衞生防護中心聯絡及跟進個案，並為相關單位內的設施及確診人員曾接觸的工具和車輛進行徹底消毒。

發言人稱，衞生防護中心詳細審視有關情況後，不能排除青衣救護站有環境污染，建議暫時關閉青衣救護站進行深層消毒，並已連續數日安排專責人員、服務承辦商及相關部門為青衣救護站進行徹底清潔及消毒。

處方會根據最新的情況及衞生防護中心的建議，繼續提交相關資料，不排除將會有更多屬員需接受檢疫觀察。

發言人強調，因應疫情的發展，較早前已提升處理一般救護召喚的基本個人防護裝備；而處理懷疑或確診感染個案的個人防護裝備則為N95口罩、眼罩或即棄面罩、手套、保護袍及用後即棄帽；前線人員可因應現場情況進行風險評估，例如為病人施行高風險治理程序前，提升個人防護裝備至處理懷疑或確診個案等級。

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記者：陳正怡