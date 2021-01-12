【紓緩痛症】理大研新型神經電流刺激器僅3mm大小　毋須手術植入紓痛症

▲ 理大生物醫學工程學系講座教授鄭永平（左）帶領團隊，研發出非創傷性電流刺激器。（陳靜儀攝）

植入式電流刺激器多用作治療脊椎損傷或慢性痛症患者，透過植入儀器刺激神經，傳遞訊號或阻斷痛覺到腦部，惟病人必須做手術方能植入體內，日後換電亦同樣需要開刀處理。理大最新研發出一非創傷性電流刺激器，體積只有約3毫米，病人毋須透過手術便能夠把儀器放入體內，價錢亦較傳統儀器便宜9成，預計最快5年後可推出市面。

▲ 植入人體的儀器約僅約3毫米。（陳靜儀攝）

理大生物醫學工程學系講座教授鄭永平帶領團隊，研發出用於神經肌肉康復的​超聲驅動壓電刺激器。他指出，市面的植入儀器大致有2項功能，分別是透過放電來干擾脊髓傳遞痛覺至腦部，減低慢性痛症患者疼痛感；以及放電協助脊髓傳遞訊號至腦部，助脊椎損傷癱瘓人士進行復康練習。不過，植入儀器須開刀動手術，價格不菲，單計購買儀器已佔2萬美金（約15萬港元），且植入後不能接受磁力共振掃描及X光檢查等。​

而理大的​超聲驅動壓電刺激器，體積只有約指頭大小，並可透過打針注射植入體內，變相毋須開刀。該刺激器利用壓電原理，即常見於打火機點火方法，將超聲波轉化為電能進行電刺激，因此毋須植入電池，及不受外界電磁放射源影響。他續指，慢性痛症常見有坐骨神經痛等，歐美開始流行以植入式刺激器作治療，「一痛就禁個掣阻止傳遞痛覺」。

▲ 刺激器利用壓電原理，將超聲波轉化為電能進行電刺激。（陳靜儀攝）

理大生物醫學工程學系研究助理教授Monzurul Alam稱，刺激器以硅膠内置壓電材料和少量電子原件組成，壽命較傳統鈦合金物料長，理論上可植入人體不同部位，在動物實驗上已成功應用，未來會開展臨床試驗，若進展順利希望5年後推出市面，售價約2,000元美金（約1.5萬港元）。

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記者：蘇文軒