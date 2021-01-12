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【新冠肺炎】新增4間餐廳曾有確診者到訪　包括科大泛亞飲食、屯門良景八戶屋

健康 09:44 2021/01/12

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新增4間餐廳曾有確診者到訪。

本港新冠肺炎疫情持續，昨（11日）新增41宗確診個案，其中38宗本地感染，包括11宗涉及不明源頭感染，27宗與早前個案相關。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增4間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增4間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 觀塘 信和工商中心 八麵棧 02/01/2021 9204
  • 屯門 良景廣場 八戶屋和食料理 08/01/2021 9204
  • 屯門 山景商埸 十八冰室 05/01/2021 9204
  • 西貢 香港科技大學 泛亞飲食 06/01/2021 9168

其中編號#9204患者為居於屯門山景邨景麗樓38歲男子，屬於源頭不明個案，男子在1月2日發病，發病後曾去過觀塘信和工商中心八麵棧、屯門良景廣場八戶屋和食料理及屯門山景商埸十八冰室。

確診者居住大廈名單，請看：【下一頁】油麻地新填地街單日增7宗　3宗為不明源頭

同場加映：理大檢測6個產地兒童口罩　印尼口罩過濾率僅得12%

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責任編輯：楊宛茜

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