【開心速遞】林淑敏疑誤食紫河車　惡搞楊千嬅扮老騷演技舊作《餃子》【有片】

▲ TVB劇《愛‧回家之開心速遞》惡搞楊千嬅三級片舊作《《三更2之餃子》》。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》經常惡搞不同的影視經典作，昨晚（1月11日）播出的《愛‧回家之開心速遞》，以影后楊千嬅從影以來唯一的三級片舊作《餃子》來惡搞。

《愛‧回家之開心速遞》劇情講愛美的大小姐龍力蓮（林淑敏飾）依賴進食由蔡玉皎（王子涵飾）製作的餃子，愈吃愈美的她及後發現了餃子餡料的秘密。

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大小姐疑吃紫河車

話機大小姐希望獲得某個名媛貴婦才可加入的會籍，可是需要通過嚴格審核，為不想穿旗袍時展露贅肉，因而瘋狂節食引致精神萎靡。

大小姐及後暈倒，得蔡玉皎所救。玉皎見大小姐飢腸轆轆，遂請她吃其秘製水餃。

大小姐翌日要接受電視節目的專訪，突然變得容光煥發，若水（呂慧儀飾）等人無不對她投以艷羨目光。大小姐認為玉皎的水餃有美容奇效，要玉皎每天煮給她品嚐，玉皎卻似有難為之處……

KC（歐瑞偉飾）、Terry（李偉健飾）及後發現玉皎與人交易，懷疑其餃子的餡料極有問題，更以為是紫河車，即人類胎盤。最終，眾人得悉餃子餡料的秘密。

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▲ 電影《三更2之餃子》劇照。

其實今集《愛‧回家之開心速遞》惡搞的電影劇情《餃子》，是楊千嬅在2004年主演的影片，也是她從影以來唯一的三級片。

此片班底非常強，由陳果執導、李碧華編劇、陳可辛監製，演只除楊千嬅外還有梁家輝及白靈。楊千嬅在片中扮老大騷演技，故事講年華老去的過去女星艾菁菁（楊千嬅飾），為令自己回春以高價購入以紫河車作餡料的餃子。

此片為三級片，是因為片中藉故事談論道德問題，揭開人性的陰暗面，畫面及意識大膽、震撼，衝擊觀眾視覺。

同場加映：林淑敏、許家傑、梁家禹專訪