【離譜家教】幼童西九公園用沙灘鏟挖窿　父母懶理累途人行經仆倒好危險

▲ 在西九公園有幼童用沙灘玩具鏟在草地挖窿，其父母卻未有阻止。

新冠肺炎疫情持續，市民已習慣在疫情下生活，小朋友困在家多時，有父母趁假日帶孩子外出抖氣。近日有網民在社交媒體分享，在西九公園看到有幼童用沙灘玩具鏟在草地挖窿，其父母卻未有阻止，任由女兒破壞草地。網民的媽媽行經時仆倒，他大感「好危險」，並勸喻「大家愛惜人狗共融嘅地方」。

草地挖窿累途人仆倒

該名網民在一個facebook群組發帖，上載一張圖文，表示到西九公園遊玩時，在草地發現有一個窿，其母以為可能是狗狗弄的，後來他們再回到原處卻發生意外。他講述當時情況︰

阿媽成個仆喺度，一來就係我扯佢，二來多咗好多個窿窿，仲要唔係集中喺同一個地方。

父母未有阻止女兒破壞

他們其後發現有一位小朋友及外傭，年約2、3歲的女童拿著沙灘用具，在草地上挖出一個個窿，網民形容「仲要係唔淺㗎」。而在女童附近的父母未有阻止她的行為，外傭則陪在女童身旁，網民表示︰

其實咁樣好危險，無論小朋友狗仔大人都係，好多人喺嗰邊踢波放風箏，一時唔覺眼就會好似阿媽咁。

網民認為女童並非首次如此，因為見到對方「一早攞定晒啲架撐」。他希望大家愛惜人狗共融嘅地方，又感嘆已經很多餐廳室外也不允許狗狗進入，擔心「遲啲可能連咁大嘅草地都唔俾狗狗㗎啦，人類們麻煩你哋」。

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責任編輯︰王明芳