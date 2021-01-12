【新冠肺炎】消息：今日新增逾60宗確診個案　確診個案再回升

▲ 消息指今日新增逾60宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日（12日）新增逾60宗確診個案，確診個案再度回升。衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

港九小輪昨日（11日）再多3名海員及一名確診者的緊密接觸者確診，另有3名初步確診個案，詳情即看：【下一頁】

昨日新增3個大廈須強制檢測，各有2名患者，包括景林邨景桃樓、逸東(二)邨傑逸樓和大角咀港灣豪庭7座，詳情即看：【下一頁】

青衣救護站有2名救護員確診（個案編號：9206、9257），亦有1名救護初步確診，當局相信該處有小型爆發，詳情即看：【下一頁】

醫管局指，再有2名瑪嘉烈醫院職業治療部病人服務助理初步確診，曾一起在同一房間內製作病人壓力衣，詳情即看：【下一頁】

《TOPick診症室》每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較 科興+復星/BioNTech+阿斯利康 政府本月推出疫苗接種計劃網上預約系統【即日不斷更新】

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記者：陳麗娜