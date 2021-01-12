【新冠疫苗】全民疫苗接種計劃自願及免費　林鄭月娥：不會提供金錢誘因

▲ 林鄭月娥強調，全民疫苗接種計劃自願及免費，政府不會提供金錢誘因。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今早（5日）行會前見記者，她指，政府非常積極應對本港如何展開疫苗接種計劃，會繼續做好公眾宣傳教育，亦有穩妥機制認可疫苗使用，又強調全民疫苗接種計劃自願及免費，政府不會提供金錢誘因，坦言採取強制接種疫苗方法，會適得其反。

她指，政府有足夠疫苗供應，讓接種第一針的市民，可以按時順利接種第二針，產生免疫能力。她認為，接種疫苗除了可保護自己，亦有機會令到整個社會走出疫情，回復正常，對出外亦有幫助，但要視乎各地方的整體接種率才可提出放寬通關程序。

林鄭月娥指，本周專家顧問委員會就政府購入3款疫苗開展認可工作，涉及2個條件，包括疫苗是否在香港以外監管機構獲得緊急使用，目前已有疫苗滿足相關件，專家亦要視乎疫苗數據，推薦食衞局局長批准使用。

至於疫苗供應方面，林鄭月娥指，其中一款在1月到貨，另一款是今年第一季，第3款則是下半年，會要求食衞局再與供應商商討，當已核准使用後可否部分劑量供港，讓優先接種疫苗人士接種。

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記者：陳子謙