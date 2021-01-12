 60日免息免供　虛擬銀行私貸　搶佔傳統稅貸市場

一年容易又稅季！傳統銀行稅貸普遍以低息作招徠，亦有打工仔選擇信用卡交稅賺里數或其他優惠，不過兩者各有優缺點。近年投入市場運作的虛擬銀行亦推出私人貸款，實際年利率更可媲美傳統銀行的稅貸，並提供60日免息免供，大大減輕打工仔稅季期間的財務壓力。

虛擬銀行私貸 免息免供期更長

除了傳統的銀行稅貸產品外，信用卡交稅亦是打工仔常見選擇，應付稅務需要之餘亦趁機賺取信用卡積分或里數。雖說個別信用卡設免息期，不過坊間所見多數只有45天，一不小心過了免息期就分分鐘要捱貴息。有虛擬銀行提供更長的貸款免息免供期；天星銀行airstar私人貸款提供「60日免息免供」*，如果60日內還款，保證免息免供，讓打工仔財務鬆綁，毋須急於應付還款，就算稅季都可以輕鬆抖下。

由即日起至2月28日，於天星銀行airstar手機App成功申請及提取不超過20萬港元私人貸款的合資格客戶，只需在App內貸款申請的「最終批核結果」頁面自行選擇參加「60日免息免供」，便可於提取貸款後首60天不需供款。如客戶於首個供款日之前提早全數清還貸款，更不用支付任何利息。

高達12倍月薪 交稅後有錢淨

此外，天星銀行airstar私人貸款金額最多可達12倍月薪或100萬港元（以較低者為準），貸款額高不但滿足稅務需要，交稅後更有餘額應付其他開支；加上豁免提取貸款手續費、行政費，以及提前還款手續費等，大大減輕打工仔的借貸成本。

實際年利率低至1.85% 媲美傳統銀行

其實低息優惠並非傳統銀行稅貸獨有，現時一些虛擬銀行私人貸款的息口極低，亦相當具競爭力，無疑是打工仔交稅的另一選擇。皆因虛擬銀行沒有實體分行，而是利用金融科技進行各項貸款申請和審批，能將所節省的成本回饋客戶。例如天星銀行airstar私人貸款的實際年利率便低至1.85%，即使是私人貸款都做到稅貸「借平錢」的效果。

免個人入息及住址證明 提升借貸效率

另一方面，雖然傳統銀行稅貸息口低，但申請手續十分嚴謹，借貸人必須提供俗稱「貸款三寶」的身份證、住址證明及入息證明，至於虛擬銀行則透過大數據分析申請人的財務及風險狀況，系統可以自動評估申請人的收入、還款能力及進行即時貸款審批，客戶在一般情況下毋須提交入息及住址證明 ^。

大數據分析 最快5分鐘審批

由於傳統銀行須收妥客戶的申請資料和所須文件，才考慮是否批出貸款和貸款額，故由遞交文件至過數可能長達5至10個工作天。至於虛擬銀行因著大數據分析的幫助可加快貸款申請審批程序。以天星銀行airstar私人貸款為例，由申請至貸款過數最快5分鐘完成^，並且24小時 x 7日全天候運作，方便客戶隨時隨地申請貸款。對於善忘的上班族來說，即使交稅「死綫」迫近，都可隨時申請貸款避免因遲交罰款。



想了解更多天星銀行airstar的貸款服務，可瀏覽：http://bit.ly/38iEh0L。

*詳情請參閱天星銀行網頁上之《60日免息免供優惠推廣條款及細則》。

^按個別情況，本行有權要求客戶提供額外文件以作批核，所需審批時間視乎實際情況而定。

優惠受條款及細則約束，詳情請參閱：http://bit.ly/38iEh0L

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