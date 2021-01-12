【罕見病】1歲半罕見病男嬰左手左腳大1倍　父母無法負擔醫藥費恐惡化成癌症

▲ 1歲半罕見病男童左邊身大1倍。

土耳其1歲半男嬰Mahmut Efe Tiryaki患上罕見病，左邊的手腳居然比右邊的手腳大1倍。Tiryaki的媽媽表示，兒子所患的罕見病如果無法獲得更深入治療，有機會惡化成癌症，故希望有慈善家能提供醫療援助。

據英媒《Daily Star》報道，1歲半男嬰Mahmut Efe Tiryaki患有罕見病——先天性靜脈畸形骨肥大症候群 （ Klippel-Trenaunay Syndrome ）。此病使他的血管無法正常形成，導致肢體肥大，通常出現在腿周圍。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而Tiryaki的情況則是左手、左腳都異常肥大，比起右手及右腳大1倍，看起來像10歲小朋友的大小。目前雖然有約40%個案可經手術改善問題，卻可能有90%的復發率。因此仍需醫療團隊評估個別狀況進行治療。

不過，21歲的Tiryaki媽媽及27歲的爸爸表示，二人經濟條件不佳無法為兒子提供更深入的治療。爸爸表示：

我現在的工作只能拿到最低工資，我的經濟能力不允許負擔孩子的治療費用。我們希望政府能夠提供幫助。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而媽媽則表示不想失去孩子，孩子還小，連走路也不懂。如果不治療，孩子就會有患癌的風險。

目前的治療只是延緩罹患癌症的風險。我不希望還沒看到他跑來跑去就失去他。

二人正設法籌30萬土耳其里拉（約31萬港元），讓兒子在私人醫院做手術治療。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣