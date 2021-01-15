【靚太廚房】東芝新推低醣磁應電飯煲 營養師推介有營藜麥午餐食譜【附食譜】
雖然減少外出用膳可有效控制體重，但天氣漸趨寒冷，難免會少做運動，食飯也會食多點來保持身體溫暖。不少人都會擔心起食越肥，可以如何改善？今集《靚太廚房》請來在 「心然營養中心」註冊營養師Carman講解低醣飲食，而主持Melody會為大家示範用東芝Toshiba低醣IH磁應電飯煲製作一個健康有營藜麥午餐。
低醣飲食減少能量吸收更健康
營養師Carman 指碳水化合物（澱粉）通常又稱「醣」，減「醣」即等同減少能量吸收。透過低醣飲食，減少卡路里吸收，從而做到減重及控制血糖。大家可選擇進食高抗性澱粉食物如糙米、藜麥或以低醣飯代替一般米飯，這樣我們的身體就更健康。
點擊大圖了解使用低醣飯做法：
做法：
1）將淘洗乾淨的米平放鋪在減醣釜底部，放入內鍋。
2）根據米量放水至減醣釜的低醣飯水位線。
3）合上蓋子
4）按「Healthy Rice」鍵即可。
5）完成！
藜麥午餐，除了低醣飯外，當然少不了兩款健康小菜！
藜麥豆腐漢堡扒材料
硬豆腐1磚
藜麥1杯
紅蘿蔔1/2條
洋蔥1/2個
蛋白1隻
麵粉1湯匙
葡萄籽油1湯匙
意大利芫荽碎1湯匙
糖、鹽、黑胡椒碎各1湯匙
點擊大圖了解藜麥豆腐漢堡扒做法：
做法：
1）紅蘿蔔及洋蔥去皮，洗淨切粒。
2）藜麥加適量水煮15分鐘。藜麥煮熟後呈透明狀，撈起瀝乾水分，備用。
3）將藜麥、洋蔥粒、紅蘿蔔粒和硬豆腐放入大碗拌勻。
4）加入調味料至大碗中，並和所有材料拌勻。
5）把已經混合的材料搓成乒乓球大小。
6）放雪櫃雪30分鐘。
7）燒紅鑊下油，放入漢堡丸，並用鑊鏟將之壓扁成扒狀。
8）中火煎至兩邊金黃熟透，盛起，用廚房紙巾輕輕印走多餘油分。
9）上碟後伴以沙律菜，即可。
同埸加映檸蜜照燒銀鱈魚
檸蜜照燒銀鱈魚材料
銀鱈魚 1件
鹽適量
生粉適量
生抽適量
黑胡椒碎適量
蘆筍適量
調味：日本照燒汁 2湯匙、蜜糖 2湯匙、檸檬汁 2湯匙、味醂1湯匙、水1湯匙
做法：
1）解凍銀鱈魚後清洗，並吸乾多餘水分。
2）加入鹽、黑胡椒碎醃15分鐘，拍上生粉。
3）燒紅鑊下油，把銀鱈魚煎至兩邊金黃，盛起。
4）在鑊加入照燒汁、蜜糖、檸檬汁、水及味醂。
5）醬汁以中小火拌勻至濃稠。
6）放入銀鱈魚，略煮至收汁。
7）把已灼好的蘆筍及銀鱈魚放在碟上。
8）最後，淋上檸蜜照燒汁。
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責任編緝：張懿慧
資料提供 : TOPick, 休閒消費