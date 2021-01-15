【靚太廚房】東芝新推低醣磁應電飯煲　營養師推介有營藜麥午餐食譜【附食譜】

▲ 主持Melody示範用Toshiba低醣IH磁應電飯煲製作一個健康藜麥午餐。

雖然減少外出用膳可有效控制體重，但天氣漸趨寒冷，難免會少做運動，食飯也會食多點來保持身體溫暖。不少人都會擔心起食越肥，可以如何改善？今集《靚太廚房》請來在 「心然營養中心」註冊營養師Carman講解低醣飲食，而主持Melody會為大家示範用東芝Toshiba低醣IH磁應電飯煲製作一個健康有營藜麥午餐。

低醣飲食減少能量吸收更健康

營養師Carman 指碳水化合物（澱粉）通常又稱「醣」，減「醣」即等同減少能量吸收。透過低醣飲食，減少卡路里吸收，從而做到減重及控制血糖。大家可選擇進食高抗性澱粉食物如糙米、藜麥或以低醣飯代替一般米飯，這樣我們的身體就更健康。

點擊大圖了解使用低醣飯做法：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

做法：

1）將淘洗乾淨的米平放鋪在減醣釜底部，放入內鍋。

2）根據米量放水至減醣釜的低醣飯水位線。

3）合上蓋子

4）按「Healthy Rice」鍵即可。

5）完成！

藜麥午餐，除了低醣飯外，當然少不了兩款健康小菜！

藜麥豆腐漢堡扒材料

硬豆腐1磚

藜麥1杯

紅蘿蔔1/2條

洋蔥1/2個

蛋白1隻

麵粉1湯匙

葡萄籽油1湯匙

意大利芫荽碎1湯匙

糖、鹽、黑胡椒碎各1湯匙

點擊大圖了解藜麥豆腐漢堡扒做法：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

做法：

1）紅蘿蔔及洋蔥去皮，洗淨切粒。

2）藜麥加適量水煮15分鐘。藜麥煮熟後呈透明狀，撈起瀝乾水分，備用。

3）將藜麥、洋蔥粒、紅蘿蔔粒和硬豆腐放入大碗拌勻。

4）加入調味料至大碗中，並和所有材料拌勻。

5）把已經混合的材料搓成乒乓球大小。

6）放雪櫃雪30分鐘。

7）燒紅鑊下油，放入漢堡丸，並用鑊鏟將之壓扁成扒狀。

8）中火煎至兩邊金黃熟透，盛起，用廚房紙巾輕輕印走多餘油分。

9）上碟後伴以沙律菜，即可。

同埸加映檸蜜照燒銀鱈魚

檸蜜照燒銀鱈魚材料

銀鱈魚 1件

鹽適量

生粉適量

生抽適量

黑胡椒碎適量

蘆筍適量

調味：日本照燒汁 2湯匙、蜜糖 2湯匙、檸檬汁 2湯匙、味醂1湯匙、水1湯匙

做法：

1）解凍銀鱈魚後清洗，並吸乾多餘水分。

2）加入鹽、黑胡椒碎醃15分鐘，拍上生粉。

3）燒紅鑊下油，把銀鱈魚煎至兩邊金黃，盛起。

4）在鑊加入照燒汁、蜜糖、檸檬汁、水及味醂。

5）醬汁以中小火拌勻至濃稠。

6）放入銀鱈魚，略煮至收汁。

7）把已灼好的蘆筍及銀鱈魚放在碟上。

8）最後，淋上檸蜜照燒汁。

同場加映：其他特色菜式食譜即睇【下一頁】

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧