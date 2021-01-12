【網購優惠】營養膳食速遞平台Eatology　網上訂購一周即享一天免費優惠

▲ Eatology是專為注重飲食及自身健康的人士而設，即日起至2月12日可推出訂購優惠。（圖片由Eatology提供）

疫情底下，想搵食不少人都會選擇外賣。本地營養膳食外送服務公司Eatology為回饋顧客，特別推出買一送一優惠，大家訂購一周或以上膳食計劃，每周便可享其中一天（全天）免費；又或訂購任何膳食計劃，都可享節省$150優惠。

這陣子出外搵食固然艱難，要吃得健康更是難上加難！網上膳食平台Eatology是專為注重飲食及健康的人士而設，更有營養師提出建議，為客人度身定制膳食計劃，新鮮烹調又健康的食物就會定時送到指定地點。

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Eatology有不同的預設餐單供選擇，如目標減磅的顧客可選擇新艾金斯生酮膳食計劃或原始人飲食法等；增肌者可選擇無麩質低碳膳食或極致增肌減脂餐單；糖尿病患者則有地中海飲食計劃等。營養師會再根據卡路里和營養素以及每位顧客對食物的偏好而進行調整。

即日至2月12日期間，首50名於Eatology網頁訂購一周膳食計劃的顧客，可享其中一天免費膳食（全天，包括正餐及零食），訂購2星期可獲減免2天，如此類推，只要於結帳時輸入優惠碼 WINNING2021 即可享優惠。另訂購任何膳食計劃，並於結帳時輸入優惠碼 NEWYEAR2021，亦可即時減$150。

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記者︰Maria