【新冠肺炎】百名乘客不戴口罩包機開派對　機艙內勁歌熱舞跟節拍搖擺

▲ 百名乘客不戴口罩包機開派對，機艙內勁歌熱舞跟節拍搖擺。

內地疫情反彈，近日卻有網民分享短片，指有約百名「蔚來汽車」車主近日包機，從深圳到成都參加新車發布活動。而在飛行期間，拍攝到一大班人不戴口罩在機艙內載歌載舞。事件引起廣泛關注，涉事航空公司表示正調查核實事件。

據內地媒體報道，涉事航班為中國國際航空CA4338。一名網民上載影片，指逾百人上周五（8日）從深圳乘搭客機往四川成都，出席蔚來汽車9日舉行的「NIO Day 2020」新車發布會。而該航班上的正副機長、空中服務員、地勤、乘客都是車主。

從網上曝光影片可見，機艙內人頭湧湧，客機起飛後，一群不戴口罩的乘客不分男女載歌載舞、彈結他唱歌，有人舉手隨旋律搖擺，仿如一場演唱會。影片中未見有人制止，落機後眾人更在飛機前拍攝大合照。

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不少網民熱烈討論事件：「這些人隔離了麼，別害成都。」、「萬一（機上）有人攜帶病毒那也太可怕了。」

據內地民航局規定，乘客在飛行途中，應全程佩戴口罩，非必要情況下不脫口罩。中國國際航空公司工作人員昨日（11日）表示，這樣的行為肯定是不允許的，已就事件上報公司核實。

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責任編輯：羅嘉欣