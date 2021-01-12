【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣

▲ 陳自瑤入行20年愈來愈自信。

《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信獲視帝，在台上發表得獎感言向太太陳自瑤（Yoyo）致謝，可是陳自瑤（Yoyo）卻木無表情，此畫面並被瘋傳，令王浩信與Yoyo的婚姻狀態再受關注。

當晚典禮後，陳自瑤要趕回家為女兒準備功課，她也寫道：「事業家庭兩兼顧，真的不容易」。

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▲ Yoyo在頒獎禮當晚靚爆全場。（取自陳自瑤IG）

由那些年宅男女神到現在的Fit爆靚媽，現年39歲的陳自瑤可說伴隨大家長大。

在2000年，Yoyo任平面及電視廣告模特兒入行，當中她拍的CTI廣告最為經典。

到2004，她參演劇集《赤沙印記@四葉草.2》走進電視界，當時Yoyo仍帶點Baby Fat、水靈靈的大眼睛加上長直黑髮，青春可人的模樣令觀眾留下深刻印象，成為當時「宅男女神」。

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▲ 陳自瑤性感出席頒獎典禮。（取自陳自瑤IG）

由宅男女神到實力派靚媽

到後來，她參與的處境劇《同事三分親》，Yoyo飾演的Kawaii也是帶點刁蠻的妹妹類型角色。在2008年，與比她年輕兩歲的王浩信合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》而結緣，二人在2011年結婚，陳自瑤正式成為人妻。

他們的女兒王靖喬（QQ）在2012年出世，Yoyo為照顧家庭曾減少幕前演出，直到近年才開始接拍較重戲份角色。

在2020年，Yoyo在劇集《那些我愛過的人》演錢莉媛一角大受好評，由昔日的小妹妹到觀眾認同的實力派。

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雖然Yoyo已時一孩之母，但身材不但沒有走樣甚至愈來愈好，她也不時大方在IG分享靚相，大曬Fit爆好身材派福利。

Yoyo曾在IG表示：「女孩子，要努力令自己變得優秀而強大，可以做自己的女王，可以活得很高貴。這種高貴，不是讓自己目中無人，而是要有自己的底氣，有自己的思想，活出自己想要的模樣，感恩所有。」

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榮升人母後，Yoyo不忘嘗試從內到外突破自己，走出舒適圈，多試不同元素，發掘自己的可能性。

豐胸公司的代言人的Yoyo全靠飲食清淡，加上運動增強肌肉及修身形線條，每星期都抽兩、三日做運動，當中包括跑步、瑜伽、打泰拳、TRX等帶氧運動維持身形。

同場加映：姜麗文專訪

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