【好人好事】山頂偶遇公公婆婆摸黑落山　港爸落山後擔心折返陪伴同行

▲ 港爸山頂偶遇公公婆婆，得悉他們摸黑落山不放心折返陪伴同行。

新冠肺炎疫情在港持續接近一年，港人未能出外旅遊，改到郊外行山呼吸新鮮空氣。日前，有港爸帶同小朋友到位於沙田的黃牛石山開始行山，途經水牛石山，到達山頂約下午4時遇見一對公公婆婆，傾談幾句後得知二人再需跨過幾個山峰才落山，心裡有點擔心。但因與小朋友同行，便先行落山等一對長者，惟久久未見人便折返，幸好在途中遇見他們，陪同一起落山。

一名港爸於Facebook群組「香港行山遠足之友」發帖並上載相片，指於本月10日與孩子一同到黃牛石山行山，途經水牛石山，快到山頂時約下午4時，他們遇見一對公公婆婆，得悉他們會經過石芽山到達花心坑，

嗰邊落山都幾滑同埋要上落幾個山峰。

後來得知二人沒有帶頭燈，心裡慢慢擔憂他們摸黑落山。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

先帶小朋友落山 後擔心山上長者折返

然而，由於港爸首次行該路線，又攜同小朋友，決定先找路線落山及安置小朋友，最後在下午6時到達山腰。他先等待一會，惟仍未見公公婆婆的蹤影，港爸與同行朋友不放心，決定折返上山尋找他們，幸好最好再次遇見他們，他感恩地表示，

好彩最後搵到公公婆婆陪佢哋落山，唔係自己都唔放心走。

他及後更提點二人下次帶備頭燈及提早行程。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

網民大讚：做到孩子的榜樣！

港爸的舉動獲網民讚揚，「你做咗好榜樣給孩子學習，能去關懷老人家都係有福氣嘅人」、「你這種善心人最值得讚賞」，以及「你不單止幫了這對老人家，還幫了我們的消防員和救護，免得他們又要出動上山搜救」。另外，有網民認為行山時應互相幫忙，「今天你助人 , 他朝人助你 , 甚至可能救你一命。」

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰王明芳