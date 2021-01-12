【矯枉過正】普通話功課老師嚴捉聲母英文字　「d、t、n」被圈錯家長反思教育悲哀

▲ 一名家長分享孩子的普通話工作紙，可見老師圈出多個聲母「錯字」。

別以為中英文功課才多被老師圈錯字，只要有文字的就無一倖免。網上有家長分享小朋友的普通話功課，學習聲母「d、t、n、l」的用法，在工作紙中，老師嚴正捉字母寫法，將學生的「d、t、n」都圈錯要改正，令家長不禁反思香港教育的悲哀。

有家長昨（11日）匿名投稿至facebook「家長Secrets」專頁，並上載一張小朋友的普通話工作紙，練習聲母「d、t、n、l」的運用，學生需在生字旁，填上適當的聲母。

小朋友所配對的生字聲母全對，但仍被老師圈出多個錯處，原來老師認為「d、t、n」寫得不夠標準，要求改正，令投稿家長不禁高呼︰「Come on! 普通話老師Relax！」家長在帖文中又留言道︰

反思香港教育的悲哀，學生從錯錯錯錯錯中成長。

▲ 家長不禁大呻，希望老師可以放鬆一點。（「家長 Secrets fb專頁圖片」）

網民批︰教學方向與重點完全錯

不少網民留言批評老師矯枉過正，質疑「教英文定普通話？」、「洗唔洗執到咁正呀」、「教學方向與重點完全錯，枉為人師 」。網民又言，這正解釋到為何小朋友不喜歡寫字做功課，「寫咗啱答案，老師又話錯」。

根據《牛津大學出版社》網上教學資源的英文字練習顯示，「d、t」字可以有尾彎，亦有其他工作紙的寫法沒有尾彎，故此沒有統一的標準。

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責任編輯︰林綺玲