【觸覺敏感】10度寒冬3歲兒子死活不肯穿長衫長褲 兒科醫生：患有觸覺敏感

▲ 壯壯死活不肯穿長袖外出。

台灣連日來受到寒流侵襲，據統計，全台在短短48小時内更有超過120人，疑因天冷導致內科疾病引發猝死個案。新北市一名媽媽卻遇到難題，其3歲兒子壯壯不願意穿長袖衣服外出，只要一拿長袖、長褲要他換，他馬上崩潰爆哭，大吼「我不要長袖」，媽媽帶他穿短袖外出時不停被路人指指點點，求診才知道是觸覺敏感。

台灣《三立新聞網》報道，即使氣溫降至10度，但3歲的壯壯卻無懼10度寒風刺骨，照樣穿著短袖、短褲滿庭院跑，連薄外套都不肯穿。壯壯的媽媽相當頭痛，軟硬兼施都沒有用，每次外出時，只能半哄半騙的要他穿厚背心跟長襪。

每次外出，媽媽穿得厚厚的，但壯壯卻只穿上短衫短褲再加背心，寒冬下難免令人側目，壯壯的媽媽也經常被路人指指點點，怪責她不顧及兒子的健康，容易着涼。壯壯的媽媽百思不得其解，最後決定帶壯壯去看醫生，結果被診斷患有觸覺敏感。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 壯壯死活不肯穿長袖外出。 ▲ 兒童醫生建議在家裡捲毛毯、捏黏土，有助減低他對觸覺的敏感。

台灣的兒科醫生黃佳雯表示，其實患有觸覺敏感的小朋友不算少，建議參考過敏療法，日常生活中多拿各種觸感的玩具給小朋友玩，例如在家中捲毛毯、捏泥土，不要硬逼孩子穿長袖外出，否則只會更加造成他的恐懼感。

如果天氣寒冷的時候，建議父母盡可能減少室外行程，或者穿上厚點的短袖衣物，防止小朋友感冒。

責任編輯：王明芳