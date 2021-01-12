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指fb開專頁內容涉誹謗　必瘦站入稟要求fb移除及披露資料

社會 12:08 2021/01/12

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必瘦站指fb開專頁內容涉誹謗，入稟要求fb移除及披露資料。（資料圖片）

經營纖體美容公司必瘦站的諾貝爾醫學管理有限公司，日前入稟高院，指有人於Facebook上開設專頁「美容界黑店大全」及「必瘦站集團顧客及苦主大聯盟」，內容涉誹謗指控，該公司遂申請禁制令，要求Facebook移除有關內容，及披露開設專頁及發帖者的個人資料。

原告諾貝爾醫學管理有限公司；首被告為Facebook, Inc.，次被告則為任何非法及故意地對原告作出誹謗指控的人。

原告於入稟狀中要求法庭頒下多項命令，包括禁制兩被告於Facebook發佈及轉發針對原告的誹謗指控，以及下令強制兩被告移除Facebook上的誹謗言論，尤其是移除「美容界黑店大全」及「必瘦站集團顧客及苦主大聯盟」兩個Facebook專頁。

原告又要求法庭下令，強制兩被告就誹謗行為發表道歉聲明，及強制Facebook向原告披露開設上述專頁及於專頁上發帖的用戶個人資料，尤其是Commie Lee、Jessie Lin及Avrilb Keung 3人。原告所要求的個人資料包括全名、電郵地址、網路位置、電話號碼及住址。原告並向兩被告索償。

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記者：楊詠渝

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