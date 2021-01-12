【年宵取消】專家倡年宵分散舉行　花農拒在公共屋邨賣花

▲ 港府早前宣布取消全港年宵。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，港府決定取消今年全港年宵及車公誕新春市場，將全數退還攤位費予檔主，但擬改於公共屋邨供花農賣年花，詳情即看：【下一頁】。有傳染病專家建議年宵可分散舉行，或實施人流管制，但有花農拒絕在公共屋邨賣花。

今年年宵是自食環署2000年成立以來，首度取消，對本地花農猶如晴天霹靂，有檔主感失望料損失大，詳情即看：【下一頁】

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在一個電台節目中表示，過往年宵、上頭炷香﹑車公誕等新春活動均人頭湧湧，一旦有人確診，追蹤工作難以進行，應小心為上。他認為，若想舉辦，可考慮實施人流管制，而年宵則可以分散方式舉行。

對於當局擬在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方銷售年花，曾祈殷說要視乎當局如何安排，以及有無管制進入範圍的人數。

食環署昨日（11日）下午與年宵受影響花農及花商開會，但有花農不滿食環署未有正面回應業界建議，提早離場。其中大埔林村強記花園的老闆李永強今日在電台節目中指，會上食環署僅詢問業界是否接受在公共屋邨擺賣年花的安排，無諮詢業界意見。

他解釋，年宵市場可以提供不同年花花種讓市民選擇，但在屋邨賣花，等同與屋邨街市的花檔爭生意，可銷售的花種相對少，故拒絕食環署的安排；又認為署方可在年宵入口加強防疫措施，為市民探熱﹑提供搓手液等，希望當局慎重考慮重新舉辦年宵。

新春頭炷香及車公誕活動是否可如期舉行？詳情即看：【下一頁】

有「蘭花大王」之稱﹑千葉園有限公司董事長楊小龍在另一電台節目稱，本地種植年花的花農，每月支出達數十萬元，若署方向每檔年宵檔只賠償8萬元，並不足夠。

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記者：陳曉瑩