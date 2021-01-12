港鐵大學站有保安被人撥白色粉末　鄧炳強：強烈譴責

▲ 。中大校友、警務處處長鄧炳強譴責事件及稱感到憤怒，強調警方會繼續調查事件（資料圖片）

約８名穿上黑衣的人士昨午（11日）到港鐵大學站對開中文大學保安檢查站高叫口號，其中有保安員懷疑被人用白色粉末撒中，事後需要送院；有關人士及後逃去，事後警方拘捕一名懷疑涉案男子。中大校友、警務處處長鄧炳強今日（12日）會見傳媒時譴責事件，又指對事件感到憤怒，並強調警方會繼續調查事件。

鄧炳強表示自己作為中大校友，認為昨日出現的事件不僅違背中大「博文約禮」的校訓，更違反基本的良知要求。他續指昨日的事件對中大表現優異的學生不公平。

鄧炳強對事件感到憤怒及予以嚴厲譴責，「試想想比人襲擊的保安是自己的父母，那會甚樣？」，並指今次是白色粉末，不希望看到過去出現「火燒人」的情況。鄧炳強亦表示，對近日多名青年因反修例事件而被判刑感到心痛，呼籲年青人要思考是否需要進行違法行為。

另外，就多名民主派議員日前因初選被捕，鄧炳強強調是基於證據作出拘捕。

港鐵大學站外昨午有黑衣人撥灑白色粉末，一名保安員送院，中大嚴厲譴責並已報警處理。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒