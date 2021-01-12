【年輕媽媽】24歲單親媽領1.1萬元綜援養兩子　用iPhone 11呻生活艱難：每月最多存千元

▲ 一位單親媽媽月領1.1萬蚊綜援養育兩子及三隻貓，大呻生活艱難。

「早生貴子」是否祝福？對於剛成年便懷孕的年輕媽媽，或對此話別有一番體會。日前《星期日檔案》訪問3位25歲以下的年輕媽媽，其中一位單親媽媽，月領1.1萬蚊綜援養育兩子及三隻貓，大呻生活艱難。

單親媽獨養兩子 呻生活艱難

24歲的單親媽媽晴晴，育有兩名分別5歲及6歲的兒子。她18歲那年產下了大仔浩汶，養育一名孩子已經不容易，怎料一年後，晴晴再意外懷上次子浩天。晴晴與男友沒有結婚，她指自己和孩子曾受男友暴力對待；男友和她起爭執後，用刀架在她的頸上，又試過對孩子大打出手，害孩子情緒失控。那刻，晴晴決定報警及離開男朋友。

現時晴晴為全職媽媽，月領政府1.1萬元綜援過活。她大呻生活艱難，指自己每月最多只能存1000元；若小朋友生病要看醫生，那月便無法儲蓄。為了幫助同路人，晴晴加入非牟利機構成立的「年輕媽媽會」，還當上主席，冀其多人了解年輕媽媽所面對的困難。

網民對晴晴的故事反應兩極，有人認為她對小朋友有責任感及有愛心；有網民則對她生活艱難表示存疑，指她「拎綜援可以用iPhone11同養貓，其實生活都唔差」。

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兒子患腎病 媽開直播幫補家計

同為24歲的年輕媽媽Angela，育有3名子女。在16歲那年，她意外懷孕誕下首胎，另一半決定與她結婚和生小孩。她指自己生每一胎都悉心照顧，卻發現細仔不幸患上腎病。說起兒子的病情，Angela不禁泛淚，

都發生了，沒理由遺棄他，我真的做不出這種事。

Angela指老公是經濟支柱，為了幫助分擔重擔，她到幼兒用品社企工作，也不時在網上直播，希望幫補家計。去年，她報讀夜校，希望考獲中六學歷，改變別人對年輕媽媽的負面印象。

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懷第三胎期待女兒出世

另一位年輕媽媽April，現年25歲。她育有兩子，現時懷上第三胎。她指自己非常期待女兒出生，

如果選擇中六合彩和生女兒，我寧願要女兒。

她指生了兩個小朋友之後，體力明顯下降，加上要照顧兩名兒子，感到辛苦。她期望子女長大之後，她可以尋回自己的興趣，彌補昔日迷失的時光。

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責任編輯︰王明芳