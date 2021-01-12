【恐怖單位】大學生租屋牆紙起皺傳出惡臭　撕開驚揭恐怖秘密怪事接踵而來

▲ 大學生租屋牆紙起皺傳惡臭，撕開驚揭恐怖秘密怪事接踵而來...

韓國一名大學生在學校附近租屋自住，原以為找到又大又便宜的房子，未料卻接二連三遇到怪事，更導致受傷入院，最後發現房子暗藏恐怖秘密。

韓國怪談節目《深夜怪談會》收到一名大學生投稿，分享他租屋的恐怖經歷。事主叫景秀，剛考上大學，打算在學校附近租屋住，幸運地找到一個又大又便宜的單位，搬家的第一天，景秀特意邀請了幾個朋友到家中開party，吃喝玩樂一番後，朋友都打算在他的家中過夜。

到了淩晨3時左右，其中一個挨著牆睡覺的朋友突然站起來，說聞到一陣腐爛的味道，且感到頭痛和作嘔，提出要回家，大家都在挽留，但那位朋友堅持要走。

但從第二天開始，景秀自己都聞到奇怪的味道，而且愈發強烈，過了幾天後，味道大到無法呼吸的程度，於是進行大掃除，家中每個角落都清潔一遍。

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最後到自己的房間，他走到朋友當日躺著的牆壁前，看見牆紙起皺，覺得是發霉了導致傳出異味，於是向牆壁噴除霉噴霧，並打算把牆紙撕下，竟發現整幅牆都貼滿了符咒！景秀大嚇一跳，隨即致電房東，但對方一直未有接聽，於是他就帶上膠手套，自行將符咒撕下來。

等待房東的電話期間，景秀睡著了，在睡夢中卻聽到像用手指刮鐵的聲音，聽著聽著，發現身體動彈不了，但聲音卻愈來愈大，就像把耳朵貼近音響一樣，非常痛苦。

不久聲音突然停止了，這時景秀睜開眼睛，看見一個披頭散髮、臉部正在融化的女子靠近。那個女子隨後又發出那些刺耳的聲音，並在房間飄來飄去，景秀最終因太過害怕就昏倒過去。

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翌日醒來後，景秀回到父母家中，並將經歷告訴媽媽，安定下來後便看電視休息，媽媽則在一旁切蘋果，未料他又聞到那陣腐爛的味道，他心急地尋找味道的來源，竟發現味道是從自己身上傳出。

當時，景秀一下把媽媽拿著的水果刀搶過來，捅在自己的大腿上，媽媽見狀十分慌張，並馬上將景秀送院，但當他再次醒來後，完全忘記傷害自己的事。

媽媽決定讓單位退掉，最後終於聯絡上房東，她將事件告訴對方後，對方竟反問，「為甚麼要把符咒撕下來」。

後來媽媽幫忙到景秀的家執拾物品，期間去了一趟超市，從超市老闆口中打聽到，原來那個單位之前死了3個人。

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責任編輯：羅嘉欣