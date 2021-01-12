【天王豪宅】周杰倫出售淡水8000呎婚前愛巢　豪宅奢華歐陸式裝修曝光

▲ 周杰倫出售淡水8000呎婚前愛巢，5800萬台幣賣相連位破最高成交紀錄。

台灣天王周杰倫投資有道，在台灣以及世界各地均有物業。最近被發現他在放售位於淡水的相連別墅單位，面積約8000呎、叫價5800萬台幣（約1600萬港幣），成功賣出的話將成為該樓盤的最高總價紀錄。

現年41歲的周杰倫貴為台灣天王，有指其身家已達60億台幣（約17億港幣），除在台擁有不少豪宅物業，如「元大一品苑」、「仁愛尚華」、「元大欽品」等，更有指他在太太昆凌的成長地澳洲，以及東京、洛杉磯等地都有置業。

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▲ 周杰倫與昆凌結婚將近六年，現已組成一家四口。（instagram圖片）

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周杰倫別墅放盤

最近則被爆出，周杰倫在婚前與昆凌同住、位於淡水的「荷蘭灣」別墅放盤出售，叫價5800萬台幣（約1600萬港幣）。同時，由並此令豪宅內的奢華歐陸式裝修曝光。

樓盤以「荷蘭灣邊間面溪無敵裝潢打通電梯戶」為題，周杰倫所擁有的豪宅是相連單位，位於最側邊位置能夠飽覽河溪景色。

別墅樓高5層，更備有內置升降機，別墅共有3房、6廳以及5個浴室及洗手間。另外更設有超大型、約1800呎的停車庫，讓其安放他的超級跑車。

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別墅間隔開揚，樓底極高，而且內裡的裝修以及傢俱、電器全都是有質感的高級貨。

周杰倫的歌曲《手寫的從前》曾在此別墅的門前取景，而他與昆凌婚前亦曾於此舉行婚前派對。

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「荷蘭灣」過去的成交價約2000萬台幣，而周杰倫出售的相連別墅則高達5800萬台幣，若然成功成交，將會成為該樓盤的最高總價紀錄。

今日（1月11日）中午，在台灣網上物業平台已見該樓盤已下架，未知物業是否已成功出售。

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