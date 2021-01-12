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【新冠疫苗】中大調查指僅37%市民願接種疫苗　研究團隊促港府就疫苗再作解說

社會 13:02 2021/01/12

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中大醫學院一項調查發現僅37.3%的受訪者願意接種新冠疫苗。（中大醫學院圖片）

港府洽購的新冠疫苗最快下月抵港，中大醫學院一項調查發現，約1,200名受訪者中，僅37.3%的受訪者願意接種新冠疫苗，遠低於其他國家的60至90%，當中以年輕人和長者對疫苗的接受程度，而中年人的接受程度僅有逾20％；另發現港府對疫苗的建議對市民最具影響力。中大醫學院微生物學系系主任陳基湘認為預期的接受程度偏低，對數字感到不太滿意，促請政府疫苗製造方式、產地等情況多作解說，增加市民的信心，提升接種率。

中大醫學院於去年7月至8月中電話訪問約1,200人，結果發現不同年齡對疫苗接種率的接受率平均為37.3%。當中年輕人及中年及長者的願意接受程度較高，分別有40.4%及47.6%，而25至34歲的接受程度僅有24.4%。另發現市民認為政府的建議能有效加強疫苗接受程度，其影響力是醫生和家庭成員影響力的5倍；亦有逾6成受訪者認為，疫苗產地和參與臨床測試的人數會影響其對疫苗的接受程度。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘對調查結果的接受程度僅37%的情況不太滿意，認為有關數字未能達至防疫標準或群體免疫，相信市民或會認為疫情要由官方「帶頭做」，建議港府應在疫苗的性質、產地及副作用等再作解說、定時向大眾發放疫苗有關安全性資訊等，以消除因錯誤資訊而引起的質疑，並說明年輕患者感染後的風險等；另可考慮發出接種證書、提供彈性上班安排，以提供誘因令「打工仔」的年齡組別的接種率提高。

被問到為何不同種群對疫苗接受程度的數字有不同，陳基湘認為「總有一個組群的接受程度較低」，並解釋指或因年輕人士以往亦有注射疫苗的習慣，故對新冠疫苗的接受程度較高，而25至44歲的人士多為工作年齡組別，若需花時間排隊接種等或會影響工作，亦估計有部分人自覺非高危人士，故對疫苗的接受程度較低。

他指出新冠疫苗的安全及效用若已達標，自己亦會接種疫苗，但不排除本港會有一個不太理想的接種率，建議港府先以低接種率的情況作部署。

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記者：郭詩詩

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