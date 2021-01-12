【疫下搵工】企街舉牌派傳單時薪$65　副學士生猶疑應否受聘遭批自視過高

▲ 本港有名副學士畢業女生獲得一份派傳單工作，掀起網民熱議。

疫情持續影響全球經濟，失業率高企、開工不足，本港有名副學士畢業女生獲得一份派傳單工作，時薪$65，她問網民應否答允受聘，帖文一出掀起網民熱議，大部分批評該女生似是歧視工種，自視過高。

該網民為22歲副學士畢業女生，日前向facebook專頁「名校serects」發文，指有人介紹一份派傳單工作予她︰

有人想讓我站立於街道上，手持坐地式手舉牌，並派發宣傳單張，然後給我每小時$65，每次四小時共$260，我應該答應嗎？

疫情下搵工不易

帖文未有直接交代發文者是否不想做派傳單工作，似是猶疑不決。在疫情下搵工不易，很多網民紛紛批該發帖網民已是成年人，要自行作決定，指她是溫室小花。另有網民指現時就連碩士生都難找工，表示工作跟學歷其實不太大關係。

派傳單時薪$65，日做4小時屬不過不失，有網民建議可考慮計算交通費及用膳支出，溫馨提示近日天冷小心著涼，另指不同工種有意義，街上派傳單可觀察路人百態，又指職業無分貴賤。

帖文提及是副學士畢業，似樓主介意大專生不應派傳單，感有失身份，有人著她不用在意，甚至斥她自視過高。

網民紛紛熱議

更多網友留言意見如圖，有的鼓勵樓主，有的斥責：

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責任編輯︰王明芳