  • 15°C
香港時間 : 2021112日 (二) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下搵工】企街舉牌派傳單時薪$65　副學士生猶疑應否受聘遭批自視過高

教育 13:54 2021/01/12

分享：

熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

本港有名副學士畢業女生獲得一份派傳單工作，掀起網民熱議。

疫情持續影響全球經濟，失業率高企、開工不足，本港有名副學士畢業女生獲得一份派傳單工作，時薪$65，她問網民應否答允受聘，帖文一出掀起網民熱議，大部分批評該女生似是歧視工種，自視過高。

該網民為22歲副學士畢業女生，日前向facebook專頁「名校serects」發文，指有人介紹一份派傳單工作予她︰

有人想讓我站立於街道上，手持坐地式手舉牌，並派發宣傳單張，然後給我每小時$65，每次四小時共$260，我應該答應嗎？

疫情下搵工不易

帖文未有直接交代發文者是否不想做派傳單工作，似是猶疑不決。在疫情下搵工不易，很多網民紛紛批該發帖網民已是成年人，要自行作決定，指她是溫室小花。另有網民指現時就連碩士生都難找工，表示工作跟學歷其實不太大關係。

派傳單時薪$65，日做4小時屬不過不失，有網民建議可考慮計算交通費及用膳支出，溫馨提示近日天冷小心著涼，另指不同工種有意義，街上派傳單可觀察路人百態，又指職業無分貴賤。

帖文提及是副學士畢業，似樓主介意大專生不應派傳單，感有失身份，有人著她不用在意，甚至斥她自視過高。

網民紛紛熱議

更多網友留言意見如圖，有的鼓勵樓主，有的斥責：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰王明芳

相關文章

【不可歸家】傻笑自言自語被嘲低能仔遭家人嫌棄　港男便利店打工5年視如避風港
19:08 2020/12/25
【不可歸家】傻笑自言自語被嘲低能仔遭家人嫌棄　港男便利店打工5年視如避風港
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
13:16 2020/11/10
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
【疫境失業】高層丈夫被裁日日外出扮返工　為養家終放下尊嚴做外賣步兵
16:55 2020/08/14
【疫境失業】高層丈夫被裁日日外出扮返工　為養家終放下尊嚴做外賣步兵
升學就業 副學士 家庭教育 網絡熱話 畢業 疫情 Facebook 失業率

最高瀏覽

【萬千星輝2020】王浩信為陳自瑤零反應解畫　Yoyo凌晨發文疑回應丈夫得獎感言
10:10 2021/01/11
【萬千星輝2020】王浩信為陳自瑤零反應解畫　Yoyo凌晨發文疑回應丈夫得獎感言
【萬千星輝2020】鏡頭背後的台慶頒獎禮　《香港愛情故事》+《反黑路人甲》re-u集郵【多圖】
15:28 2021/01/11
【萬千星輝2020】鏡頭背後的台慶頒獎禮　《香港愛情故事》+《反黑路人甲》re-u集郵【多圖】
【萬千星輝2020】王浩信異性緣旺頻傳緋聞　陳自瑤由力撐丈夫到表現冷淡
18:05 2021/01/11
【萬千星輝2020】王浩信異性緣旺頻傳緋聞　陳自瑤由力撐丈夫到表現冷淡