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【乘車優惠】2元乘車放寬至60歲或以上2022年首季實施　羅致光稱每5年會調整一次票價

社會 14:37 2021/01/12

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羅致光稱，合資格銀齡族要使用個人八達通，日後才可享用2元乘車優惠。（梁偉榮攝）

勞工及福利局局長羅致光今日（12日）公布，合資格長者及殘疾人士2元車資優惠的最終檢討報告。他稱2元優惠計劃將落實下調合資格年齡到60歲，但60至64歲新受惠人士，必須申請及使用特定個人八達通卡，作為享用優惠的先決條件。而65歲以上長者，日後也要強制使用個人八達通，才可享用優惠。

羅致光稱，個人八達通要有姓名、相片，料13個月就可以完成首批60萬名受惠人士的發卡工作；目標於2022年第一季落實60至64歲人士，可享用2元乘車優惠。之後2024年內，130萬名65歲以上長者也要使用個人八達通。他又補充稱，濫用乘車優惠者將被罰阻嚇性罰款，也會被檢控。

政府委託的顧問公司已完成報告，提出多項建議。政府建議加強執法，打擊和防止濫用；而在符合特定條件下，乘車優惠也會擴展至紅色小巴、街渡和電車。政府會按通脹，引入機制每5年調整一次現時2元的劃一票價。政府也接納，銀齡遊客及訪客不應受惠於2元乘車優惠，日後計劃配合使用個人八達通後，就可以杜絕有關人士享用優惠。

對於有長者或利用2元劃一車資，乘坐長途巴士線卻只坐「一兩個站」；羅致光形容「長車短搭」做法不適當，但哪些長途線較適合引入分段收費時，卻有不同政策考慮，當局會探討。

另外倘把紅色小巴納入優惠計劃，會否助長營運者「坐地起價」博取更多政府資助；羅致光稱運輸署會向營辦商討論，但形容若紅色小巴有誠意參與計劃，就不要做額外行為，阻礙自己參與；他相信這做法並不聰明，否則或被拒參與計劃。

至於能否把日後2元票價的增減幅度，納入一條方程式作運算；羅致光認為做法較瑣碎，不一定要採用機械的方程式，可以考慮因應情況「四捨五入」。

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記者：徐紹軒

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