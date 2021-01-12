【秋冬湯水】小兒增强體質抗流感　5款食材煲提升免疫力湯水

▲ 湯水專家推介5款食材煲出提升免疫力湯水。

新冠肺炎疫情仍未受控，而流感病毒又開始活躍起來，尤其長者及幼兒體質偏弱，容易受到感染，天氣寒冷更需多煲能提升免疫功能、增强體質的湯水以抵抗疾病。湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享「蟲草花鮮淮山湯」，幫助生長發育、增強體質。

芳姐表示，蟲草花功能潤肺、補腎、護肝，性質平和又不寒不燥，雖然食療功效遠不及冬蟲夏草，但勝在售價適中，普羅大眾都負擔得起，而且味道清香可口，無論入饌作菜或煲湯都非常美味。芳姐再指此湯美味可口，小朋友常服有助生長發育，長者服用亦可增强抗病能力、減少傷風及感冒。

蟲草花的菌種來源於蛹蟲草，其含有的蟲草酸和蟲草素能夠增強人體內巨噬細胞的功能，對增強和調節人體免疫功能、提高人體抗病能力有一定的作用。用蟲草花配合具有健脾補腎功能的淮山、芡實、紅棗煲瘦肉湯，强壯體質的功效更顯。

【功效】

强壯體質、增強人體免疫功能

【材料】

蟲草花 5錢

鮮淮山 1両

芡實 1両

紅棗 5粒

瘦肉 12両

【方法】

1. 先將鮮淮山去皮，切段。

2. 蟲草花、芡實分別浸洗。

3. 紅棗去核，瘦肉切片出水。

4. 全部材料用8碗水煮個半鐘成4碗，即可連湯料同食。

養生食譜獲張佩芳授權。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰梁節儀