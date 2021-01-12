【新冠研究】食衞局撥逾830萬元資助城大3項研究　包括開發水源採樣檢驗程序以作病毒監測

▲ （資料圖片）

香港城市大學今日（12日）宣布獲食物及衞生局轄下醫療衞生研究基金撥款共逾830萬元，資助3個應對新冠病毒的項目，包括開發水源採樣及檢驗程序，及早發現及監測確診個案，亦有涉及新冠病毒於人畜間的傳播方向等研究。

城大獲資助的3個研究項目，其中1個屬於「改進的傳染病防控策略」類別的研究，由生物醫學系助理教授阮相宇領導，研發以個人為基礎的模型，預測香港在不同情況下，隔離檢疫、追蹤接觸者及邊境控制措施的成效，以重新開放城市。

阮相宇的團隊也將研發用作防控新冠病毒的風險評估工具，透過計算人口異質性、放寬社交距離及人口免疫力提升等因素作評估，改善目前政府抗疫干預政策，了解旅遊氣泡、放寬社交距離等措施的潛在影響。

至於餘下2個獲資助項目屬於「有效檢測及監控」類別，包括一個由傳染病及公共衞生學系助理教授Ioannis Magouras博士領導，項目將開發水源採樣和檢驗程序，以及早發現和改善對香港本地及輸入個案的監測。

研究團隊每周會從住宅和香港國際機場收集廢水，及從抵港航機收集廁所廢物，並運用先進分子工具，如數碼聚合酶連鎖反應，分析環境樣本含有新冠病毒的病毒載量。

另一個則由賽馬會動物醫學及生命科學院副院長Vanessa Barrs與項目傳染病及公共衞生學系助理教授李俊領導，透過對動物群體的新冠病毒感染作系統水平的多維定量及預測，探討其對控制人類感染的作用。

團隊會於爆疫地區收集家養、農場及野生動物的呼吸道及腸道樣本，以確定大自然受新冠病毒的影響程度及風險因素，及病毒於人畜間的傳播方向，同時將辨識樣本當中或影響新冠病毒感染的關鍵微生物特徵。

李俊表示，項目希望透過動物宿主所攜帶的微生物譜及其他特性，研發出可預測的模型，對新冠瘦毒作風險評估和管理。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳麗娜