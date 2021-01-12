拼多多員工事件持續發酵　「996」上班制再惹爭議

▲ 内地電商拼多多員工事件風波不斷，引發民眾對員工權益及公司制度等問題關注。

近日，内地電商拼多多員工事件風波不斷，不但有年輕員工因工作過度而猝死，內部工程師更懷疑在網上揭發工作內幕，而遭到該公司解僱。引發當地民眾對員工權益及公司制度等問題的關注。

最近，拼多多一名前工程師，透過社交網站微博發布一段影片，他於影片中提及，曾經看見一名員工被抬上救護車，此外更附上一張照片，並配上「第二位拼多多猛士倒下了」的文字加以説明。另外，他也在影片中揭發，拼多多工作條件惡劣，不少內部員工都有切身體會。他指出，部分部門規定員工每月工作至少300個小時，早前猝死員工所在的部門，更被要求每月工作不得少於380小時。在連假期間，公司更要求員工提早返回辦公室工作，每逢遇到雙11、雙12等重大節日，員工必須加班到深夜。

及後，該名員工懷疑因發布影片的舉動，而遭公司解僱。拼多多表示，該名員工過去曾在社交媒體上發表極端言論，並指違反公司內部行為準則，所以決定予以開除。

事實上，拼多多最近爆發的一連串事件，揭露不少企業員工長期面臨的工作壓力，以及工作環境惡劣等問題，當地更再度引發「996」上班制度爭議。「996」上班制，即代表每天工作時間為上午9點至晚上9點，每星期工作6天。據了解，雖然中國勞動法規定員工每天工作8小時，每週工作五天，但實際上不少大型企業或科技企業，都會要求員工無償加班。當中阿里巴巴、京東等集團也曾被揭發員工過時工作問題。

責任編輯：李寶如