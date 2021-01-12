【萬千星輝2020】《東張西望》主持黎寬怡被指失禮　為影大合照撇低白彪

▲ 黎寬怡失禮的舉止遭網民狂轟。

《東張西望》主拎黎寬怡（貓仔）憑喊出位，她曾因訪問張衞健、黃宗澤等藝人時緊張過度而爆喊，被封「喊包」。可是近日黎寬怡又有出位言行，在前晚《萬千星輝頒獎典禮2020》結束後，黎寬怡於後台訪問白彪時，為趕著跟拍檔合照竟突然掉下受訪的彪哥「速閃」，此舉遭網友狂轟。

事因前晚憑《香港愛情故事》奪「最佳男配角」的白彪於後台接受《東張西望》主持黎寬怡訪問，可是網民於某媒體的直播中發現，當黎寬怡與白彪做完訪問後，工作人員即跟他說：「可以影相啦！」

原來一眾《東張西望》主持為慶祝奪得「最佳非戲劇節目」而影大合照，黎寬怡可能興奮過度，將咪牌掉給工作人員後，高興大叫一聲後「速逃」，留下的白彪一臉茫然。

《東張西望》主持黎寬怡訪問張衛健突然爆喊 「大帥哥」張衛健貼心安慰：你做得很好

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黎寬怡太心急

慘被遺下的白彪也跟著他跑，幸好攝影師大叫「彪哥彪哥彪哥……」，白彪即停下腳步，再由工作人員帶著離開後台。

網民看到這幕即狂轟黎寬怡，直指她「真係好唔識大體，出唔到大場面」、「前輩都未走開，佢就自己跑走」，有人嘲諷她「前世未影過相咩」。

▲ 黎寬怡跟一眾《東張》主持合照。（取自instagram）

「貓仔」模特兒出身

其實《東張西望》主持黎寬怡為第29期TVB藝員訓練班學員，她有綽號「貓仔」之稱。

一身陽光膚色加上171cm身高令黎寬怡相當突出，在IG亦經常分享自己任模特兒的照片。

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當場灑淚成名

出道以來，黎寬怡憑喊出位，約兩年多前，她訪問張衞健、洪永城、蔡思貝和楊秀惠等一眾《大帥哥》演員時，張衛健發現黎寬怡眼泛淚光，忍不住問：「我見你眼泛淚光，怎麼了？」之後張衛健不斷的安慰：「沒事的，你做得好好呀！沒事。」

當時大眾覺得黎寬怡是新人，面對資深藝人不免緊張。

可是幾個月後，她訪問吳卓羲、黃宗澤、馬德鐘同胡定欣時，她又再次爆喊，令人覺得有點過火。另外，她往老人院試着約束衣亦爆喊，不禁令網民鬧她搏上位。

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▲ 兩年前訪問張衛健時，黎寬怡突然爆喊。

另外，黎寬怡也曾在訪問中失言，她為《東張西望》訪問客串演出《香港愛情故事》的葉童時，黎寬怡竟向對方問：「導演話搵你唔係因為你演技，你知唔知係乜嘢？」葉童聽後茫然反問：「因為我麻麻哋，(戲）屎？」黎寬怡才說：「唔係呀，佢話係睇中你嘅氣質呀！」

雖然她一心想表示葉童有氣質，可是說話欠技巧反令受人感到被冒犯。

同場加映：黎彼得專訪