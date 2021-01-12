【寒冷天氣】再有冬季季候風會殺到下周初最低9度　料「大寒」多雲有雨

▲ 天文台預測下周初天氣再度轉冷。

天氣寒冷持續，天文台（12日）預料寒冷的冬季季候風明日繼續影響廣東，預料季候風會在隨後兩三日緩和，該區氣溫回升，展望明日天晴乾燥，早上寒冷。隨後兩三日氣溫回升。

不過天文台預測，下周初再度轉冷，另一股冬季季候風會在下周初影響華南，該區天氣再度轉冷，根據天文台分區氣溫預測，下周一（18日）早上市區最低氣溫約9至10度。此外，一道雲帶會在下週中期覆蓋華南沿岸，並為該區帶來有雨的天氣。1月20日星期三是「大寒」，天文台預料最低氣溫約14度。

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衞生署衞生防護中心表示由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康，提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。發言人解釋長者皮下脂肪較少，體溫調節機能減退，在寒冷天氣下，身體可能未能對氣溫下降作出適當反應。



部分長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低。慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。

《TOPick診症室》由醫生分析天氣寒冷可誘發心血管疾病，即看：

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記者：伍瑋瑋