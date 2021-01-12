  • 15°C
香港時間 : 2021112日 (週二) 15:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寒冷天氣】再有冬季季候風會殺到下周初最低9度　料「大寒」多雲有雨

社會 13:51 2021/01/12

分享：

熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

天文台預測下周初天氣再度轉冷。

天氣寒冷持續，天文台（12日）預料寒冷的冬季季候風明日繼續影響廣東，預料季候風會在隨後兩三日緩和，該區氣溫回升，展望明日天晴乾燥，早上寒冷。隨後兩三日氣溫回升。

不過天文台預測，下周初再度轉冷，另一股冬季季候風會在下周初影響華南，該區天氣再度轉冷，根據天文台分區氣溫預測，下周一（18日）早上市區最低氣溫約9至10度。此外，一道雲帶會在下週中期覆蓋華南沿岸，並為該區帶來有雨的天氣。1月20日星期三是「大寒」，天文台預料最低氣溫約14度。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

衞生署衞生防護中心表示由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康，提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。發言人解釋長者皮下脂肪較少，體溫調節機能減退，在寒冷天氣下，身體可能未能對氣溫下降作出適當反應。
　　 
部分長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低。慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。

《TOPick診症室》由醫生分析天氣寒冷可誘發心血管疾病，即看：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】消息：今日新增逾60宗確診個案　確診個案再回升
今日 13:32
【新冠肺炎】消息：今日新增逾60宗確診個案　確診個案再回升
【新冠肺炎】百名乘客不戴口罩包機開派對　機艙內勁歌熱舞跟節拍搖擺
今日 11:37
【新冠肺炎】百名乘客不戴口罩包機開派對　機艙內勁歌熱舞跟節拍搖擺
【新冠肺炎】香港01新聞部一名員工初步確診　現正接受治療
今日 11:49
【新冠肺炎】香港01新聞部一名員工初步確診　現正接受治療
天文台 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【萬千星輝2020】王浩信為陳自瑤零反應解畫　Yoyo凌晨發文疑回應丈夫得獎感言
10:10 2021/01/11
【萬千星輝2020】王浩信為陳自瑤零反應解畫　Yoyo凌晨發文疑回應丈夫得獎感言
【萬千星輝2020】鏡頭背後的台慶頒獎禮　《香港愛情故事》+《反黑路人甲》re-u集郵【多圖】
15:28 2021/01/11
【萬千星輝2020】鏡頭背後的台慶頒獎禮　《香港愛情故事》+《反黑路人甲》re-u集郵【多圖】
【萬千星輝2020】王浩信異性緣旺頻傳緋聞　陳自瑤由力撐丈夫到表現冷淡
18:05 2021/01/11
【萬千星輝2020】王浩信異性緣旺頻傳緋聞　陳自瑤由力撐丈夫到表現冷淡