【育兒心得】港爸憂海外升學子女對母語生疏　夥語言老師推粵語正字港漫趣談廣東話

▲ 港爸吳嘉嶸出版粵語正字兒童漫畫，吸引孩子觀看，希望用他自己的方法，把廣東話和粵語守護下去。

香港不少家長都費盡心思希望子女學好英語，但港爸吳嘉嶸（Thomas）就有點不同。年輕時愛讀港漫的他育有3名子女，孩子自小讀國際學校，今年年中更已到海外升學。他見子女對母語一知半解，對閱讀中文書籍又興趣不大，便想到推出粵語正字兒童港漫，希望子女可透過看漫畫多學母語。

「我出書主要是為了3個仔女。因為他們的中文程度實在不大理想，這和他們由小到大都在國際學校讀書有關。我跟他們講廣東話，他們就用英文回應，在認中文字方面更差。」吳嘉嶸自言着緊子女對母語的掌握程度。

▲ 吳嘉嶸的3名子女現已到蘇格蘭升學，他表示在缺乏語境之下，孩子的廣東話更加生疏。（被訪者提供）

他的大女13歲、次子12歲、幼子則是9歲。他說之前已發現仔女對一些日常生活較少用的廣東用語，聽不明白。他記起幾年前他和兒子踢足球後跟他作賽後分析︰「我叫他作狀交波畀人，他連『作狀』都唔知點解。」又有一回，他跟大女對話，勸女兒不要「死雞撐飯蓋」，她也不懂得背後含義。

子女自小讀國際學校

吳嘉嶸指出，當年他和太太為子女選擇國際學校，其實已經特別選了一間相對着重中文教育，有較多中文堂數的學校。該校用普通話教中文，但學的都是繁體字。

「我以為讀那學校會兼顧到學中文，但效果完全不理想。始終他們平日跟同學和老師交流都是用英文，所以對他們來說，學英文比學中文容易得多。因此，我想諗方法，令他們有興趣學中文、認識廣東話。漫畫，以廣東話對白組成，會否有機會引起他們的閱讀興趣？」

▲ 《消失的12守護》以輕鬆惹笑的冒險故事為骨幹，主角是功夫小子，由香港漫畫家鄺彬強繪畫創作。（被訪者提供）



吳嘉嶸曾從事零售業，又是親子農莊的園主，但就從沒有做出版的經驗。然而，今次他為了子女學母語，卻當上粵語正字兒童港漫的出版人，夥同本地著名漫畫家鄺彬強，以及語言學老師邱健恩博士，合作於本月推出適合高小至初中生閱讀的《消失的12守護》，計劃每季出版一期，將會出10期。

他盼望，其他對學中文不大感興趣的小朋友，或多或少可藉着此本有粵語正字解說的冒險故事漫畫，輕鬆地多認識母語。

吳嘉嶸指出，3名子女去年中去了蘇格蘭升學，讀Grade 9的大女，目前大概有小六的中文程度，但兩名兒子就對學中文較抗拒。他知道沒有了語境，孩子們的廣東話就會更加生疏。

看港產片接觸廣東話

也因此，他早就從流行文化入手。「我之前有和子女一齊睇《嚦咕嚦咕新年財》、《富貴逼人》等港產笑片，讓他們多接觸廣東話。他們都鍾意睇這類片，但其他類型的戲，他們有比較下，便會選睇荷里活片。至於廣東歌，因為我聽，他們都有聽過，但他們自己很少聽，因為朋輩之間都只是聽英文歌。」

作為家長，吳嘉嶸說重視子女的語言教育，希望他們多學外語。「我個女讀IB學校，她有讀西班牙文。二仔也是讀IB學校，他在學校自選了讀法文，都是學制要求的。我覺得是好事，透過語言認識外國文化，從而擴闊世界觀。」

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漫畫加入「粵語雜談」專欄

吳嘉嶸其實因為少年時代喜歡看港漫，也因對港漫有一份情意結，一直夢想出版一本屬於自己的港漫。

今次他夥同90年代擔任玉皇朝擔任《天子傳奇》系列、《神兵玄奇》系列等主編的鄺彬強出兒童漫畫，原來跟二人相識多年有關。

「我本身就認識鄺彬強，知道除了打鬥外，他也可以轉其他漫畫風格的，於是便一起傾談合作。我想做帶出正面信息的冒險故事，跟彬強傾好故事後，再由他和編劇度對白。朋友介紹我邀請邱健恩博士（文學博士、金庸作品研究專家）合作，他覺得此本漫畫有意義，便參與負責處理廣東話對白。」

此漫畫特點是會為當中廣東話對白的用字，如「得戚」、「執生」、「把炮」等加上註解，而在漫畫末，就加入「粵語雜談」專欄，由邱博士解釋粵語和廣東話的分別等，為這本休閒漫畫加入教育元素。

吳嘉嶸說，此本兒童漫畫早在2018年開始籌備，當中最大挑戰，就是要花時間摸索方向，因為市面上並沒有這類書可作參考。

問吳嘉嶸子女看了漫畫初稿後有何反應，他就笑說︰「我見到他們有興趣去睇的，但當中的廣東話字眼，他們都不太明白，都是要我陪讀會好些。」而無論如何，這位港爸還是會繼續用他自己的方法，把廣東話和粵語守護下去。

記者：胡慧雯